От дорогих до доступных: сколько стоит зимняя обувь в Казахстане

Наибольший разброс цен наблюдается в Шымкенте, где женская обувь стоит от 36 до 220 тысяч тенге, а мужская — от 20 до 230 тысяч.

Практически столь же высокие цены зафиксированы в Алматы, где женские пары из натуральной кожи и меха предлагаются от 35 до 120 тысяч тенге, мужские — от 16 до 100 тысяч тенге.

В Астане стоимость женской обуви начинается с 25 тысяч и достигает 100 тысяч тенге, мужская — от 19,4 тысячи. Аналогичная ценовая ситуация наблюдается в Караганде (от 25 до 150 тысяч тенге — женская, от 30 до 120 тысяч — мужская обувь).

В городах западного и северного регионов, таких как Актобе, Уральск и Костанай, цены также остаются относительно высокими. Так, в Актобе женская обувь стоит от 33,5 до 160 тысяч тенге, мужская — от 40 до 120 тысяч. В Костанае — от 25 до 100 тысяч и от 21 до 130 тысяч тенге соответственно.

Фото: Kazinform

Наиболее доступная обувь отмечена в Кызылорде и Павлодаре. В Кызылорде женская зимняя обувь из натуральных материалов стоит от 15 до 20 тысяч тенге, мужская — до 20 тысяч. В Павлодаре — от 12 до 24 тысяч тенге (женская) и от 14 до 39 тысяч тенге (мужская).

В Талдыкоргане диапазон цен колеблется от 25 до 90 тысяч тенге для женской и от 20 до 55 тысяч для мужской обуви. В Конаеве, по имеющимся данным, обувь можно приобрести от 20 до 75 тысяч тенге (женская) и от 22 тысяч (мужская).

Таким образом, самые дорогие зимние пары традиционно предлагаются в мегаполисах — Алматы и Шымкенте, где широкий ассортимент брендовых моделей и натуральных материалов.

В то время как более доступные цены сохраняются в регионах с меньшей торговой наценкой — Кызылорде, Павлодаре и Таразе.

Стоит отметить, что стоимость зимней обуви зависит от нескольких факторов — происхождения материала, бренда, курса валют и логистики.

Однако в целом ценовая динамика по сравнению с прошлым годом осталась стабильной, без резких скачков.

Ранее мы рассказывали сколько стоит проезд на автобусе и подготовка к ЕНТ в разных городах Казахстана.