Сколько стоит проезд на автобусе в городах Казахстана

Тарифы на проезд в общественном транспорте формируются местными акиматами. Именно они определяют стоимость поездки, которая порой оказывается заметно ниже экономически обоснованной — за счет субсидирования убытков транспортных предприятий. Поэтому в регионах действуют разные условия, а местные власти могут предоставлять льготы и бесплатный проезд отдельным категориям граждан.

Самые низкие цены сохраняются в Туркестане, Актау и Шымкенте — здесь поездка при оплате картой или онлайн обходится всего в 70 тенге. В Туркестане наличный расчет составляет 100 тенге, а в Актау — 150. Школьники в этих городах платят лишь половину стоимости.

В Шымкенте, где тариф не пересматривался с 2016 года, обсуждается возможное повышение стоимости проезда до 120 тенге. При этом городские власти обещают сохранить бесплатный проезд для льготных категорий.

Стоимость чуть выше — 80 тенге при безналичной оплате установлены в Талдыкоргане, Семее, Жезказгане, Атырау и Актобе.

При оплате наличными в этих городах сумма колеблется от 120 тенге в Талдыкоргане до 150 в Актобе, тогда как в Семее стоимость — 140 тенге. Для школьников проезд вдвое дешевле — 40 тенге при оплате онлайн и 80 наличными.

В Актобе все льготники пользуются общественным транспортом бесплатно, а в Атырау — со скидкой 50%. Кроме того, школьники в Атырау во время учебного года ездят бесплатно, а студенты могут дважды в день воспользоваться автобусом без оплаты, чтобы добраться на занятия и вернуться домой.

В Жезказгане детям из многодетных семей предоставляют бесплатные проездные.

В Кызылорде проезд в субсидируемых автобусных линиях стоит 85 тенге для взрослых и 40 для детей, тогда как на частных маршрутах цена выше — 100 тенге.

В Усть-Каменогорске акимат утвердил тариф 90 тенге при оплате картой и 130 наличными. Все дети здесь пользуются транспортом бесплатно.

Самым распространенным по стране остается тариф в 100 тенге. Именно столько платят жители Уральска, Петропавловска, Павлодара, Костаная, Кокшетау и Тараза и Караганды.

В Караганде наличный расчет достигает 200 тенге, однако все дети до 18 лет пользуются транспортом бесплатно.

В Уральске при оплате наличными стоимость составляет 200 тенге, а для школьников и льготников при оплате картой цена всего 50 тенге.

В Таразе тариф пересматривался в текущем году, теперь проезд наличными здесь обойдется в 130 тенге, школьникам — в 65, а при оплате картой — 50 тенге.

В Кокшетау школьники платят 40 тенге онлайн и 70 наличными, взрослые без карты — 150. Пенсионеры ездят бесплатно, пользуясь специальными транспортными карточками.

В Костанае тариф чуть выше — наличными взрослые платят 170 тенге. Для пенсионеров цена составляет 90 тенге, а дети старше 7 лет пользуются льготным тарифом — 50 тенге (или 160 и 75 при оплате наличными соответственно). Дети до 7 лет и льготники ездят бесплатно.

В Петропавловске взрослый билет за наличные стоит 170 тенге. Детский при оплате карточкой — 50, а при наличной оплате — 85 тенге.

В Павлодаре взрослые платят 200 тенге наличными, тогда как пенсионеры, как и в Костанае, пользуются 505 скидкой. Школьники здесь также имеют право на бесплатный проезд.

В Астане проезд стоит 110 тенге для взрослых. Льготники, дети до 7 лет, а также учащиеся школ и колледжей ездят бесплатно, однако учащимся необходимо иметь при себе школьную транспортную карту. Помимо постоянных льгот, в городе периодически вводятся временные акции — например, бесплатный проезд в определенные праздничные дни, о чем власти заранее информируют.

Самые высокие тарифы по стране на сегодняшний день действуют в Алматы и Конаеве — 120 тенге при оплате картой.

В Конаеве стоимость проезда в этом году пересматривалась, но при оплате наличными цена осталась прежней — 200 тенге.

В Алматы школьники, студенты и льготники платят 60 тенге, а наличная оплата и переводы водителю строго запрещены. Контролеры считают такие платежи недействительными. Для экономии многие горожане пользуются проездными: взрослый месячный стоит 9 900 тенге, студенческий — 4 200, школьный — 2 000, для пенсионеров — 3 000 тенге. Дети из многодетных семей получают проездные бесплатно.

Инфографика: Kazinform

