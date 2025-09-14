Сколько стоят услуги СТО в городах Казахстана

«Сколько стоят услуги СТО» — понятие слишком широкое. Каждый автомобилист понимает, что итоговая сумма зависит от набора работ (а их у СТО десятки) и, конечно, от марки автомобиля, ведь чем дороже транспорт, тем выше расходы на его содержание. Чтобы подсчеты были нагляднее, мы взяли машину средней ценовой категории и остановились на самых базовых услугах, без которых не обойдется ни один водитель.

В обзор вошли: компьютерная диагностика (прежде, чем чинить, нужно найти поломку), развал-схождение (чтобы машина ехала ровно и не «ела» шины), замена тормозных колодок (они стираются у всех), замена стоек амортизаторов (при износе автомобиль теряет управляемость), замена свечей зажигания (без них двигатель не заведется) и переобувка шин (сезонное испытание для каждого автомобилиста).

Фото: Kazinform

Самыми дорогими услуги оказались в Атырау. Здесь диагностика стоит в среднем 4 000-7 000 тенге, развал-схождение — 4 000-6 000, замена пары тормозных колодок — 5 000-7 000, стойки амортизатора — от 12 000, свечи зажигания — 2 000-4 000 за штуку. За шиномонтаж и балансировку четырех колес придется отдать минимум 10 000 тенге. Общий чек (без учета количества деталей) начинается от 42 500 тенге.

Немного дешевле обслуживание в Жезказгане (41 500), Конаеве (41 000) и Талдыкоргане (41 000). Однако это все еще дороже, чем в большинстве городов. В Жезказгане зафиксирована самая дорогая диагностика, а в Талдыкоргане — самый дорогой развал-схождение.

В Актобе и Костанае базовый набор обойдется в 38 750 тенге. Но стоит учитывать, что цены на шиномонтаж вне сезона ниже, а в разгар спроса стоимость здесь может вырасти с 7 000-10 000 тенге даже до 25 000 тенге.

Средний по стране уровень цен сложился в Петропавловске, Усть-Каменогорске, Семее и Караганде — около 38 000 тенге. При этом именно в Петропавловске самая дорогая в Казахстане замена тормозных колодок — 8 000 тенге за пару.

Чуть ниже цены в Таразе (37 500), Актау (36 500) и Шымкенте (35 500).

Алматы и Астана неожиданно оказались в числе городов с ценами ниже среднего — при условии, что речь идет о бюджетных СТО и только базовом наборе услуг. Но при этом Алматы выделилась самой дорогой заменой свечей зажигания, а Астана — самой дешевой заменой стоек амортизаторов. В итоге чек в Алматы составит 34 250 тенге, в Астане — 33 500. Сопоставимый уровень и в Кокшетау (34 000).

В Уральске (32 000) и Туркестане (29 250) цены тоже остаются доступными. Причем в Уральске зафиксирован самый дешевый шиномонтаж по стране.

Абсолютные лидеры по дешевизне — Павлодар и Кызылорда. Здесь самые низкие расценки в Казахстане: диагностика — около 3 000 тенге, развал-схождение — до 5 000, замена тормозных колодок — 1 500 в Павлодаре и 3 500 в Кызылорде. При этом именно Кызылорда лидирует по самой дешевой диагностике (3 000). Замена стойки амортизатора в этих городах стоит 6 000-7 500 тенге, свечи — не дороже 2 500, шиномонтаж — 6 000-7 500.

Ранее мы рассказывали, сколько стоят VIP-номера в Казахстане. Также напомним, что чипы из прав и техпаспортов могут убрать в Казахстане.