Сколько стоят грибы в городах Казахстана

В столичных гипермаркетах шампиньоны продаются по акции — за 2400 тенге.

А Усть-Каменогорск предлагает одни из самых стабильных цен на эти грибы — от 2500 до 3000 тенге за килограмм. Схожая ценовая ситуация наблюдается и в Семее, где грибы стоят от 2300 до 2500 тенге.

В Таразе стоимость колеблется в диапазоне 2500–2700 тенге, что сопоставимо с ценами в Актобе — 2600–2700 тенге. В Петропавловске цена на данный вид грибов немного выше — от 2450 до 2800 тенге, а в Костанае — от 2600 до 2800 тенге.

Одним из наиболее доступных по цене городов является Уральск, где шампиньоны можно приобрести за 2350 тенге. Для сравнения, в Караганде грибы стоят около 2160 тенге за килограмм.

Фото: Kazinform

Кокшетау и Шымкент демонстрируют широкий ценовой диапазон. В Кокшетау грибы стоят от 2500 до 2900 тенге, а в Шымкенте — от 2500 до 3200 тенге.

Особенно выделяется город Талдыкорган, где наблюдается самый большой разброс цен — от 1400 до 3200 тенге за килограмм, что может говорить о различии в качестве или происхождении этих грибов (местные, привозные, дикие, тепличные и т. д.).

В Павлодаре цены варьируются от 3000 до 3345 тенге, цены выше среднего по стране. Аналогичная ситуация наблюдается в Жезказгане, где цена составляет 2800 тенге. В Туркестане стоимость находится в привычном диапазоне — от 2500 до 3000 тенге.

Самые высокие цены традиционно фиксируются в крупных мегаполисах. Так, в Алматы стоимость шампиньонов стартует от 2800 и может достигать 4000 тенге за килограмм.

В Конаеве диапазон цен также широкий — от 2000 до 3500 тенге. Минимальная стоимость шампиньонов отмечена в Актау — от 1600 до 1800 тенге за килограмм.

