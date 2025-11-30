Сколько стоят услуги мобильной связи в Казахстане

За последние годы мобильная связь в Казахстане показывает стабильный рост. По данным Бюро национальной статистики, за январь–октябрь 2025 года число абонентов достигло 27,3 млн, что на 4,9% больше, чем годом ранее.

Пользователей мобильного интернета — 19,3 млн, рост составил 2,8%. В целом за четыре года количество абонентов увеличилось почти на 3 млн, с 24,28 млн в 2021 году до 27,32 млн в 2025-м.

Сколько же сегодня стоят услуги крупнейших сотовых операторов и какие возможности они предлагают?

Самые доступные предложения начинаются у Altel. В линейке «Арнау» минимальный тариф стоит 4 090 тенге, предоставляя 15 ГБ и 50 минут на другие мобильные номера. Чуть дороже — вариант за 5 190 тенге, где объем минут увеличен до 250. Еще один тариф за 5 470 тенге включает безлимитный доступ к соцсетям, а самый дорогой — 6 670 тенге, дает 45 ГБ и тот же безлимит, но уже без пакета минут. Важная деталь — трафик в сети 5G у Altel не расходуется из лимита. Помимо стандартных пакетов, оператор предлагает тариф-конструктор. Например, безлимитный интернет стоит 8 200 тенге, 250 минут звонков — 1 590, 30 минут на городские — 690 тенге. Пакеты на отдельные сервисы также оплачиваются отдельно: YouTube/Twitch/TikTok — 690, Instagram/Facebook/VK — 490, Telegram/WhatsApp/Viber — 290 тенге. Полная сборка в таком случае будет стоить 11 950 тенге.

Altel предлагает семейный пакет «Жанұя», рассчитанный на 2-5 SIM-карт. Тариф включает безлимитный интернет, безлимитные звонки внутри сети Altel/Tele2, до 900 минут на другие операторы и городские номера, а также более 200 телеканалов и доступ к онлайн-кинотеатрам. Цена пакета (без акции) составляет от 11 990 тг (2 SIM) до 15 990 тг (5 SIM) в месяц.

Чуть дороже обходятся тарифы Activ. Базовый план за 4 590 тенге включает 10 ГБ, безлимит внутри сети и 100 минут на мобильные и городские номера. Следующий вариант за 6 590 тенге увеличивает интернет до 40 ГБ и пакет минут до 250. У тарифов есть несколько особенностей, так, при досрочном переподключении интернет удваивается, трафик в сетях 5G бесплатный, а гигабайтами можно делиться. Дополнительно за 990 тенге можно подключить полный безлимит на соцсети — Instagram, TikTok, YouTube и другие. Семейные тарифы начинаются от 12 690 тенге за 4 номера и доходят до 19 690 тенге за 11 номеров. Везде действует безлимитный интернет и пакеты минут от 300/30 до 700/70, при этом лимиты назначаются каждому номеру отдельно. Первые три месяца новая подключенная семья получает скидку 50%.

Отдельного внимания заслуживает тариф «Имба» для школьников, стоит он 4 990 или 5 990 тенге. Он включает бесплатный WhatsApp, доступ к образовательным платформам, безлимит внутри сети и бесплатный трафик в 5G, а на соцсети выделено 20 или 40 ГБ. Главное отличие тарифа — возможность докупать интернет за счет школьных оценок. При подключении дают 500 или 1000 имбаксов, а затем ученик может заработать еще 1000 или 1 500. За каждую оценку 10 баллов в kundelik.kz начисляют 100 имбаксов (каждый имбакс стоит 1 тенге). За эти деньги можно расширить свой лимит, таким образом, хорошие оценки превращаются в дополнительные гигабайты.

Выше в ценовом диапазоне Kcell. Стартовый тариф стоит 4 990 тенге и включает 18 ГБ, 180 минут на мобильные других операторов и 10 минут на городские номера — базовый набор для повседневного использования. Опция безлимита на соцсети в этом плане стоит 1 990 тенге, тогда как в более дорогих тарифах такая же услуга обойдется уже в 990 тенге. В максимальном варианте предлагается полностью безлимитный интернет, 480 минут на мобильные других операторов и 40 минут на городские — обойдется это в 10 990 тенге в месяц.

На официальных ресурсах Kcell актуальных цен на семейные тарифы нет, однако ранее компания заявляла о запуске единой семейной модели для Kcell и Activ. Поэтому в рамках обзора будем считать, что стоимость таких пакетов у двух брендов сопоставима.

Если смотреть выше по стоимости, тарифы Tele2 из линейки «Выгодный» начинаются с плана «Pro» за 5 790 тенге: 25 ГБ, бесплатные звонки внутри сети и 150 минут на другие операторы. Трафик в 5G также не расходуется. Самый дорогой вариант — «Unlim» за 11 490 тенге предоставляет полностью безлимитный интернет, 350 минут на другие сети и 30 минут на зарубежные номера. Есть и узкие предложения, например, тариф с оплатой звонков по 21 тенге на мобильные и 25 тенге на городские; школьный пакет с безлимитом на образовательные ресурсы; «Льготный» за 1090 тенге, включающий 7 ГБ и безлимит внутри сети.

Дополнительно Tele2 предлагает групповые скидки. От 5% при единовременном подключении 2 человек до 20% за 6-7 абонентов. Скидка в 20% также действуют первые три месяца после подключения любого тарифа. Примечательно, что в пределах своего плана ресурсы можно обменивать по курсу 1 ГБ = 10 минут = 50 SMS. Семейные тарифы стоят от 12 990 до 17 490 тенге и включают безлимитный интернет, 500-1000 минут, 300-700 SMS и более 200 ТВ-каналов.

Самые дорогие решения представлены у Beeline. Минимальный тариф стоит 5 999 тенге и включает 10 ГБ, объем которых до конца года удваивается, 100 минут на другие сети и 50 SMS. Тариф за 7 990 тенге повышает интернет до 25 ГБ (также с удвоением) и увеличивает пакет минут до 200. Семейные предложения стоят от 13 999 до 19 999 тенге для 2-6 номеров, и везде включены безлимитный интернет и 300-700 минут на мобильные других операторов. Также для всех тарифов в качестве бонусов предусмотрен доступ к партнерским сервисам. Онлайн кинотеатру BeeTV, цифровой карте Simply, музыкальному сервису Hitter и облачному хранилищу BeeCloud.

В линейке есть и экономные варианты. «Мега социальный» — 16 ГБ, безлимит внутри сети и 160 минут; а тариф «Учебный» для студентов и школьников даст возможность платить 200 тенге за первые 300 МБ и обеспечивает звонки по 25 тенге в минуту.

