Сколько стоит домашний интернет в городах Казахстана

Какие тарифы и чего стоит ждать?

Услуги домашнего интернета в городах Казахстана в основном предлагают крупные компании.

При этом, многие тарифы включают в себя не только сам интернет, но и обязательное, допустим, телевидение, подписку на онлайн-кинотеатры, услуги сотовой связи, в которых также уже имеется определенное количество минут на звонки, безлимит внутри сети, гигабайты мобильного интернета.

В чистом виде домашний интернет, при этом, редко встретишь, но в некоторых казахстанских городах есть все же локальные провайдеры, у которых, само собой, и ценник ниже. Стоит учесть, что сейчас платить приходится не только за саму связь, но и за аренду роутера. Такие требования практически у всех.

Кстати, в некоторых городах услуги домашнего интернета по цене разделяются еще в зависимости от типа дома. В многоэтажках дешевле, а в частном секторе дороже.

Самый «дорогой» интернет

Максимально возможную стоимость предлагают в компании «Beeline». Самый дорогой тариф обойдется в 17 999 тенге со скоростью до 300 мб/с. Также предоставят 5 сотовых номеров, безлимитное общение внутри сети и такой мобильный интернет, а еще доступ к кино и телевидению.

Недалеко ушел поставщик услуг — Теле2. В компании дороже всего тариф за 17 490 тенге, но тут уже обещают скорость до 1000 мб/с, 6 номеров и также безлимитные разговоры внутри сети и интернет.

Чуть ниже, но тоже не дешево у Қазақтелеком. За 16 999 тенге предлагают скорость домашнего интернета до 500 мб/с, 170 телевизионных каналов, 4 сим-карты с мобильной связью по 60 гигабайт, безлимит внутри сети, 1000 минут разговоров не других операторов.

Все эти компании представлены в каждом казахстанском городе.

Сколько стоит интернет в регионах Казахстана?

Самый дешевый домашний интернет оказался в Караганде. Здесь компания «Optinet» предлагает скорость до 100 мб/с и вдобавок 165 телевизионных каналов, все это за 3000 тенге. Отдельно платить нужно будет 500 тенге за роутер.

Выше, но тоже приемлема, стоимость оказалась в Экибастузе. Здесь услуга от «DV-Line» обойдется в 3 900 тенге для жителей многоэтажек. Заявленная скорость, правда, не самая высокая — до 20 мб/с. Кстати, в частном секторе услуга стоит 5 900 тенге, но скорость уже до 50 мб/с.

В Атырау подключить домашний интернет можно за 3 990 тенге со скоростью до 100 мб/с от компании «Fibernet». Также дороже обойдется владельцам частных домов — по 5 900 тенге со скоростью до 30 мб/с.

За 4000 тенге пользоваться услугами можно в Костанае. Здесь кабельные сети предлагают скорость до 100 мб/с. С такой же скоростью, но чуть выше по стоимости в Талдыкоргане, цена начинается от 4 400 тенге от компании «Kainar.NET» для жителей многоэтажек и на 500 тенге дороже для жителей частного сектора.

Ближе к 5 тысячам услуга в Уральске. Здесь «SAS Telecom» готов за 4 900 тенге предоставить услуги интернета, но на сайте указаны ограничения по районам. В частности, услуга доступна на СТ «Зачаганский», ж/м «Балауса», микрорайоны Сарыарка, Сарытау, Арман, Акжайык, Коминтерн, Аул учёных, Жаксы ауыл, Казак ауыл, Птицефабрика и посёлки Подстепное, Жымпиты, Тукпай, Достык.

От 4 990 тенге стоимость начинается в Усть-Каменогорске и Алматы. Здесь разные поставщики: «Fastline» и «Meganet». При этом, в Усть-Каменогорске предлагают скорость до 50 мб/с, а в южной столице до 200 мб/с.

Сразу в нескольких городах оказалось дешевле пользоваться услугами «Транстелеком». За 4 999 тенге в месяц в Петропавловске, Павлодаре, Кокшетау, Актобе, Актау, Туркестане, Шымкенте, Семее и Астане потребители получать скорость до 100 мб/с.

Следом в рейтинге по дешевизне расположился Тараз. Здесь за 5 490 тенге услугу предлагает «Алма+». За эти деньги будет доступен интернет на скоростидо 300 мб/с.

Стоимость значительно выше от всех остальных в рейтинге оказалась в Кызылорде. Здесь поставщик Теле2 предлагает интернет со скоростью до 1000 мб/с за 7 490 тенге. Практически столько же самая низкая цена в Жезказгане — 7 499 тенге в месяц. Платить в данном случае нужно будет в «Beeline» и они сделают доступ к скорости до 300 мб/с.

