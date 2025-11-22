Сколько стоят лимоны и апельсины в городах Казахстана

Самые доступные апельсины по стране сейчас отмечаются в Туркестане и Караганде, где их цена начинается от 850 тенге за килограмм и редко превышает тысячу. Примерно на том же уровне находится Тараз, где апельсины продают в среднем от 950 до 1250 тенге.

В Талдыкоргане и Алматы стоимость немного выше, но все еще относится к категории доступных и начинается примерно от тысячи тенге.

Уральск также сохраняет умеренный уровень цен, хотя в отдельных магазинах стоимость может подниматься значительно выше, достигая двух тысяч. В Конаеве апельсины чаще всего стоят около 1100 тенге за килограмм, а в Петропавловске, Шымкенте и Жезказгане ценовой диапазон постепенно расширяется и поднимается до 1800–2000 тенге.

В Павлодаре и Актау стоимость стабилизируется вокруг 1500 тенге, а в Усть-Каменогорске и Семее фиксируется уже на уровне около 1400. Одни из самых высоких цен традиционно наблюдаются в Астане и Кокшетау, где стоимость может доходить до 1800 тенге и выше.

Фото: DALL-E

Цены на лимоны распределяются еще контрастнее. Самые дешевые варианты вновь встречаются на юге — в Туркестане и Таразе, где килограмм стоит примерно от тысячи до 1200 тенге. В Конаеве и Алматы лимоны также остаются относительно доступными, их стоимость обычно начинается от 1200 тенге.

В Караганде цена поднимается выше и, как правило, варьируется в пределах до 1800 тенге. В Костанае и Шымкенте лимоны стоят немного дороже, в среднем от 1600 до 2100 тенге, а в Павлодаре, Актау и Талдыкоргане стоимость поднимается до двух тысяч и выше.

Наибольшие цены фиксируются в северных и восточных регионах. В Петропавловске и Жезказгане килограмм лимонов может достигать 2200 тенге, а в Кокшетау и Семее стоимость доходит до максимальных значений — около 2500 тенге за килограмм.

Такой разброс объясняется разными поставщиками, логистикой и сортами цитрусовых: юг традиционно получает более свежие и доступные партии, тогда как север и восток сталкиваются с дополнительными транспортными затратами, что и отражается на итоговой цене.

Фото: Kazinform

