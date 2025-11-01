Сколько стоит обновить смартфон в городах Казахстана

Чтобы сравнить, сколько стоят популярные модели в разных городах Казахстана, мы взяли по три смартфона на разной операционной системе — бюджетный вариант, устройство среднего класса и флагман. Apple (iPhone 11, iPhone 15 и iPhone 16 Pro) и устройства на Android (OPPO A3, Xiaomi Redmi Note 14 и Samsung Galaxy S25 5G) — все с одинаковым объемом памяти 256 ГБ.

Оказалось, что разброс цен весьма заметен, особенно в регионах, удаленных от крупных торговых центров. Наибольший разброс цен оказался именно во флагманских моделях — он может превышать 200 тысяч тенге, в то время как бюджетные модели наоборот почти везде стоят одинаково и изредка отличаются на 20-30 тысяч тенге, вероятнее всего, на цену логистики.

Устройства на Android показали наибольшую стабильность за счет количества и распространенности, а вот на iPhone цены в каждом городе могут быть свои.

Самые дорогие смартфоны в Кызылорде. Здесь за новый iPhone 11 просят около 160 тысяч тенге, тогда как подержанные можно найти за 120 тысяч. Средний сегмент практически не отличается по цене от недорогих моделей — Xiaomi Redmi Note 14 стоит примерно столько же. Флагманские Android держат среднереспубликанский уровень, но iPhone 16 Pro в регионе рекордно дорогой — от 834 тысяч тенге, тогда как в других городах он стоит около 700 тысяч.

Даже в Астане цены немного ниже. iPhone 16 Pro здесь продается за 775 тысяч тенге, остальные модели — в среднем по стране. Зато флагман Samsung часто можно купить со скидкой — около 454 тысяч тенге против обычных 574 тысяч.

В Шымкенте неожиданно дорогим оказался iPhone 11 — 269 тысяч тенге, тогда как по стране он стоит около 160 тысяч. Зато флагман Apple здесь дешевле среднего — около 639 тысяч тенге.

В Конаеве богат выбор подержанных iPhone 11 — от 95 тысяч тенге. Новый найти сложнее, минимальная цена — 160 тысяч. iPhone 16 Pro здесь стоит 670-750 тысяч. Есть скидки и на Samsung Galaxy S25 5G — цены снижаются более чем на 100 тысяч.

В Костанае новые бюджетные iPhone почти не встречаются, зато подержанные продают по 125 тысяч тенге. iPhone 15 здесь дороже среднего на 30 тысяч.

В Усть-Каменогорске и Семее iPhone 15 заметно дешевле — 460 тысяч тенге, а бюджетные Android — около 110 тысяч. Зато Xiaomi Redmi Note 14 на востоке на 10–15 тысяч дороже других регионов.

В Алматы цены на смартфоны сбалансированы — высокая конкуренция и развитая логистика удерживают рынок на уровне «золотой середины». Лишь iPhone 11 здесь немного дороже — от 199 тысяч тенге.

В Актобе чуть дороже привычного бюджетный iPhone — 164 тысячи тенге, а с рук люди просят от 110 тысяч тенге. Также можно выгодно приобрести подержаный iPhone 15 — на сайтах с объявлениями за него люди просят от 300 до 400 тысяч тенге, в то время как в магазинах он стоит 530 тысяч тенге.

В Караганде, Талдыкоргане и Туркестане бюджетные iPhone стоят 150-165 тысяч тенге. Средний сегмент — Redmi Note 14 доступен по цене 500-550 тысяч, а iPhone 16 Pro здесь дешевле, чем в большинстве городов.

В Петропавловске, Жезказгане и Кокшетау цены на смартфоны ниже среднереспубликанских. Подержанные iPhone 11 продаются от 130 тысяч, при этом в Кокшетау новые модели почти не встречаются. Xiaomi Redmi Note 14 в Акмолинской области дороже на 20 тысяч, в Петропавловске — на 50 тысяч. Зато Samsung S25 5G в Кокшетау дешевле остальных — на 20-30 тысяч, даже без акций.

В Таразе и Актау доступные б/у iPhone 11 — можно найти и за 90-100 тысяч в хорошем состоянии, новые же продаются в магазинах за 160-170 тысяч тенге. Здесь относительно недорогой средний сегмент смартфонов от Apple и доступные флагманские модели — цены на iPhone 16 PRO начинаются от 650 тысяч тенге. Цены на смартфоны на Android ниже среднего уровня, а флагман сейчас можно приобрести за 454-460 тысяч тенге.

В Атырау и Павлодаре рынок подержанных телефонов особенно активен — цены ниже магазинных на 30-40%. При этом в Павлодаре продают самый дешевый iPhone 16 Pro в стране — от 589 тысяч тенге, а OPPO A3 стоит всего 97 тысяч.

Абсолютный лидер по доступности смартфонов на сегодняшний день — Уральск. Здесь iPhone 15 примерно на 100 тысяч дешевле, чем в других городах, а OPPO A3 стоит рекордно низко — 95 тысяч тенге. Новый iPhone 11 встречается редко и обычно он дорогой — около 193 тысяч, зато Samsung S25 5G можно купить без акций по цене, как в других регионах со скидкой — около 480 тысяч тенге, а с ней цена падает даже ниже 400 тысяч тенге.

Фото: Kazinform

Ранее, в преддверии холодов мы рассказывали сколько стоит зимняя обувь в Казахстане, а также анализировали цены на мебель.