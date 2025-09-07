Сколько стоит мебель в городах Казахстана

От чего зависит цена

В мебельных салонах и на местных фабриках в городах Казахстана представлено огромное разнообразие мебели. Есть очень бюджетные варианты, однако рассчитывать на высокое качество в данном случае не стоит. Для изготовления мебели дешево используют чаще всего ДСП, материал из спрессованных опилок. Назвать долговечным его, конечно, сложно, особенно при использовании на кухне, где постоянно будет попадать влага.

Меж тем, для изготовлении кроватей или шкафов ДСП вполне сгодится. При бережном использовании такая мебель возможно и не достанется потомкам в качестве наследства, но пару десятилетий простоять вполне сможет. А вот производство мягкой мебели по цене зависит не только от качества дерева, но и поролона, обивки. Производителей этих составляющих много и, само собой, при изготовлении вам могут предложить как самые бюджетные, допустим, ткани, так и дорогие импортные.

Просто и мягко

В наш рейтинг мы взяли диваны, длина которых стандартная — 2,4 метра. Его смело можно назвать трехместным и цены на такие виды не сильно кусаются.

Дешевле всего удалось найти диван в Караганде, где цены начинаются от 120 тысяч тенге. Следом расположился Уральск. Здесь предлагают бюджетные варианты от 140 тысяч тенге. Одна из самых распространенных цен — 150 тысяч тенге. Именно за такую минимальную сумму нам удалось подобрать мягкую мебель в Таразе, Кызылорде, Туркестане, Экибастузе, Астане, Жезказгане и Талдыкоргане. Нужно понимать, что в таких случаях диван будет обычной прямоугольной формы, в лучшем случае, раскладывающийся для двухспального места.

Чуть дороже, от 155 тысяч, диваны в Павлодаре. В Костанае и Петропавловске от 160 тысяч тенге. А вот еще одна из часто встречающихся минимальных цен — 200 тысяч тенге. Именно за столько нам встретилась мебель в Актобе, Шымкенте, Актау, Кокшетау и Алматы. Следом расположился Атырау — 210 тысяч тенге, ну а самая высокая минимальная цена оказалась в Усть-Каменогорске и Семее — 250 тысяч тенге.

Инфографика: Kazinform

Дешево, но без матраса

Приобрести вполне бюджетно можно и двуспальную кровать. Однако стоит уточнять сразу, будет ли входить в стоимость матрас. Чаще всего его приобретают отдельно, а цены на мягкую вставку начинаются в среднем от 20 тысяч тенге. Важно отметить, самые дешевые кровати будут без каких-либо встроенных вниз полок, или мягкого изголовья.

Самую дешевую кровать удалось найти в Таразе — за 60 тысяч тенге. Чуть дороже, за 66 тысяч, в Уральске. В столице Казахстана цены уже начинаются от 76 тысяч, а вот в Караганде от 80 тысяч тенге. И неподалку расположился Шымкент, где стоимость от 90 тысяч тенге. В нескольких городах Казахстана можно найти кровати от 100 тысяч. Это в Экибастузе, Усть-Камногорске, Семее и Туркестане. За 110 тысяч тенге вам будут готовы сделать комфортное двуспальное место в Талдыкоргане, Актобе и Петропавловске.

В Жезказгане и Павлодаре цены уже начинаются от 120 тысяч тенге и также это будет скрепленные между собой несколько элементов из ДСП. Совсем не намного дороже в Костанае, от 125 тысяч тенге.

Следом оказалась Кызылорда, где стоимость стартует от 130 тысяч. В Актау и Алматы при приобретении кровати нужно быть готовым заплатить минимум 150 тысяч, а вот в Атырау цены уже от 160 тысяч тенге.

Дешево, но не долговечно

Одно из важных мест любой хозяйки квартиры — кухне, установить гарнитур можно вполне бюджетно. Мы рассмотрели цены на кухни длинной 1,8 - 2 метра, которая может уместиться в обычную пятиэтажку. И в данном случае купить можно готовый гарнитур, без каких-либо замеров и изменений. Да и дешевые варианты крайне редко встречаются, в основном предлагают кухни на заказ и в этом случае даже задумываться о максимальной стоимости не стоит, она может быть абсолютно любой.

Дешевле всего готовый гарнитур удалось найти в Шымкенте — от 80 тысяч тенге. Следом расположился Туркестан — от 100 тысяч тенге. Далее Кызылорда, где предлагают готовые кухни от 115 тысяч тенге.

Заметно дороже, от 130 тысяч тенге, в Кызылорде. Хотя не настолько дороже, как в Караганде, Астане, Атырау, Таразе, Талдыкоргане и Алматы. Тут стоимость начинается от 150 тысяч и это одна из самых распространенных цен.

В Петропавловске дешевле всего купить кухню можно от 158 тысяч, а в Уральске от 173 тысяч тенге. В Экибастузе и Актау цены начинаются уже от 180 тысяч тенге.

Значительно выше цены на гарнитуры в Костанае, Жезказгане, Павлодаре, Усть-Каменогорске и Семее, где нужно быть готовым отдать минимум 200 тысяч тенге. Дороже всего в нашем рейтинге оказалось в Актобе — от 220 тысяч. Кстати, всю мебель чаще всего продают в рассрочку.

