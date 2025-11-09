Сколько казахстанцы платят за отопление в разных городах

Разница в цене зависит не только от климата и местных источников энергии, но и от наличия приборов учёта, состояния сетей и политики теплоснабжающих компаний. По сравнению с январским индексом, в некоторых городах тепло значительно подорожало, а у других осталось на прежнем уровне.

За основу был взят тариф за 1 гигакалорию тепловой энергии, потребленной в жилых домах без учета счетчиков.

Самым доступным тепло оказалось традиционно в южных городах. Так, в Туркестане плата за отопление составляет 3207 тенге, Конаеве — 3532 тенге и в Кызылорде — 3589 за 1 гигакалорию тепла.

В Жезказгане — 3663 тенге и 2906 тенге за гигакалорию тепла с учетом прибора.

В столице тарифы по снабжению тепловой энергией с приборами учета тепловой энергии составляют 3929 тенге/Гкал; без приборов учета тепловой энергии — 4727 тенге/Гкал.

Жители Талдыкоргана без прибора учета платят 4864 тенге за гигакалорию тепла, при наличии счетчика — 3635 тенге.

В Усть-Каменогорске местные горожане платят 5116 тенге/Гкал, дешевле обойдется тепло, если есть счетчик — 3641 тенге/Гкал. Чуть выше пяти тысяч тенге обойдется тепло в Актобе — 5211 тенге за гигакалорию.

Изменились цены в этом году в Актау. Здесь тариф на подачу и распределение тепловой энергии увеличился с августа 2025 года: за тепло в квартирах местные жители платят 5400 тенге (без счетчиков) с жильем до 100 квадратных метров.

В Кокшетау цены на тепло в среднем выросли на 23%. Около 5507 тенге выходит без учета приборов, при наличии счетчика жители платят 2529 тенге за 1 гигакалорию.

В Павлодаре тепло подорожало на 12,7%. Без счетчиков — цена на уровне 5470 тенге за 1 Гкал (с учетом НДС).

Карагандинцы отдают за теплоснабжение по установленному тарифу для физических лиц — 5537 тенге за 1 гигакалорию.

В Костанае тариф с 1 октября 2025 года составляет 6301 тенге за Гкал. Если есть счетчик — то заплатить можно меньше — 5069 тенге.

В Таразе тариф с учетом НДС составляет для потребителей 6258 тенге/1 Гкал, если имеется прибор учета — 4985 тенге.

В Семее изменения по ценообразованию вступили в силу с 1 июля 2025 года и будут дифференцированы по 30 июня 2026 года. В зависимости от наличия или отсутствия приборов учета население теперь оплачивает 6362 тенге за 1 Гкал (если есть прибор 5031 тенге/Гкал).

Высокие цены начинаются с Уральска: стоимость отопления с прибором учета или без составляет 6 946 тенге за одну гигакалорию.

В Шымкенте с августа установили новый тариф на уровне 7230 тенге за 1 гигакалорию без НДС.

В Атырау физлицам теплоснабжение обходится в 7470 тенге без приборов учета. При наличии счетчиков — 6021 тенге за 1 Гкал. Если люди проживают в ветхих и аварийных домах — 6225 тенге/1 Гкал.

У жителей Петропавловска тариф с 1 января 2025 года не изменился — без общедомовых приборов учета плата составляет 7891 тенге за Гкал. Если счетчики все же стоят — сумма составляет 6038 тенге.

Самым дорогим стало отопление в Алматы: для населения теплоснабжение обойдется в 8403 тенге за Гкал. При этом для домов без общедомовых приборов учета тепловой энергии он составляет 10 084 тенге, а для домов, оборудованных такими приборами, — 8248 тенге.

Фото: Kazinform

Для проживающих в ветхих и аварийных домах барачного типа, где отсутствует техническая возможность установки приборов учета, установлен тариф 8403 тенге за Гкал.

К слову, в Алматы уже начали переход к «умной» системе теплоснабжения: мониторинг тепловых сетей в режиме реального времени будет отслеживать давление и температуру, что даст возможность оперативно реагировать на сбои.