В Алматы внедряют «умные» технологии для водоснабжения и канализации
В Алматы ведется поэтапная реализация проекта «Умный водоканал», направленного на цифровизацию и автоматизацию всех основных процессов водоснабжения и водоотведения, передает корреспондент агентства Kazinform.
Об этом сообщили в ГКП «Алматы Су» на официальный запрос агентства.
— Реализованы проекты автоматизации по учету электроэнергии, биллингу и системе документооборота. В целях обслуживания измерительных приборов и автоматики технологических процессов при производстве и распределении воды, отвода и очистки сточных воды на Предприятии функционирует отдельное структурное подразделение, — говорится в ответе.
По информации предприятия, за последние годы на предприятии были внедрены технологии частотно регулируемых приводов, работающих в автоматическом режиме, что значительно повысило энергоэффективность работы насосных станций.
Проведена замена систем защиты глубинных насосов с электроникой советского производства на современное оборудование различных зарубежных производителей.
В частности, автоматики систем плавного пуска насосов и станций защиты, таких известных производителей промышленной электроники.
В компании подтвердили, что рассматривают внедрение элементов искусственного интеллекта и «умных» сетей в рамках развития системы «Умный водоканал».
— Технологии интернета вещей (IoT) и автоматизированные аналитические системы позволят в будущем осуществлять прогнозирование утечек, аномалий давления и потребления, а также оптимизировать подачу воды в реальном времени. В настоящее время проводится подготовительный этап — формирование инфраструктуры и внедрение оборудования, совместимого с цифровыми системами управления, — отметили в «Алматы Су».
В период 2025–2027 годов планируется реализация трех ключевых проектов:
- автоматизированной системы управления технологическими процессами (АСУТП) на водозаборах, насосных и канализационных станциях;
- системы сводного баланса на базе цифрового двойника;
- системы управления ресурсами предприятия на базе «1С: ERP».
Автоматизация, по данным «Алматы Су», позволит снизить электропотребление и износ оборудования, уменьшить потери воды и аварии, повысить оперативность и качество обслуживания потребителей, а также оптимизировать расходы и численность персонала.
Для ускорения процессов цифровизации на предприятии создан Проектный офис, который реализует задачи в рамках национальных проектов:
- проект по водоснабжению «Чистая вода в каждый дом», который включает в себя комплексную программу модернизации объектов и сетей с внедрением комплексной автоматизации технологических процессов;
- проект по канализации «Чистый поток», включает в себя комплексную программу реновации, модернизации и технического перевооружения всей инфраструктуры канализационных очистных сооружений с учетом перспективы развития города и агломераций.
Эти нововведения направлены на обеспечение стабильного, качественного и безопасного водоснабжения для жителей Алматы.
Напомним, в Алматы продолжает активное развитие цифровой инфраструктуры в рамках концепции «умного города».
Сегодня к платформе Единой системы видеонаблюдения подключено свыше 50 тысяч камер общественного видеонаблюдения, из которых 2,2 тысячи оснащены функцией распознавания лиц.