Алматы развивает «умный город» на базе искусственного интеллекта

В управлении цифровизации рассказали о ключевых проектах.

– В 2023 году в Алматы был реализован проект Единой системы видеонаблюдения (ЕСВМ) на базе Платформы AI-видеоаналитики TargetEYE. Это уникальный проект не только для Казахстана, но и Центральной Азии, – говорится в ответе заместителя руководителя управления цифровизации Мейрама Дюсюкова.

Сегодня к платформе подключено свыше 50 тысяч камер общественного видеонаблюдения, из которых 2,2 тысячи оснащены функцией распознавания лиц.

До конца года планируется интегрировать не менее 70 тысяч камер.

– Это позволяет в режиме реального времени получать видеопотоки со всего города в единое окно в Ситуационный центр и оперативно реагировать на различные угрозы общественной безопасности и порядка, осуществлять мониторинг городской инфраструктуры, – говорится в ответе управления цифровизации Алматы.

Алгоритмы способны выявлять скопления людей и подозрительное поведение, распознавать драки, оружие, огонь и задымление, фиксировать нарушения общественного порядка, а также осуществлять поиск людей и автомобилей по описанию.

Фото: TargetAI

Особое внимание уделяется и состоянию дорожной инфраструктуры. С октября прошлого года в Алматы реализуется проект мониторинга дорог с применением ИИ: данные о состоянии дорожного покрытия поступают с видеорегистраторов, установленных на автобусах и каретах скорой помощи.

ЕСВМ фиксирует более 500 тысяч событий видеоаналитики ежедневно в масштабах Алматы, что позволяет организовать работу городских служб в проактивную модель управления.

Операторы ситуационного центра реагируют на различные события видеоаналитики и данные с датчиков: детекции лиц, находящихся в розыске, задымление/возгорание, сигналы охранно-пожарной сигнализации, незаконные свалки и прочие инциденты.

– Сегодня 803 камеры, из которых 214 оснащены аналитикой, распознают переполненные мусорные контейнеры, стихийные свалки, нарушения графиков вывоза бытовых отходов. Это обеспечивает прозрачный цифровой контроль за работой служб ЖКХ и повышает эффективность управления бюджетными расходами. Таким образом, город получил реальный цифровой инструмент для реализации республиканской экологической акции «Таза Қазақстан», – отметили в управлении.

Что касается объектов социальной инфраструктуры, в Алматы установлено более:

13 000 камер в школах;

9 000 камер в детских садах;

5 000 камер в медицинских учреждениях.

Фото: ДП ВКО

Видеопотоки со всех камер выводятся на пульт Центра оперативного управления Департамента полиции города. За 2025 год сотрудники полиции произвели свыше 150 задержаний благодаря AI-видеоаналитике, включая лиц из международного розыска.

Кроме того, модули ИИ подсчитывают количество детей, посетивших школьные столовые.

– Эта информация используется в рамках внедрения сервисов “Социальный кошелек” и автоматизации учета посещаемости школьных столовых и предоставления бесплатного горячего питания обучающимся образовательных учреждений, – отметил заместитель руководителя.

Интеграция с существующими системами

ЕСВМ не является замкнутой системой.

– ЕСВМ связана с информационными системами Министерства внутренних дел РК и Генеральной прокуратуры РК - Цифровой надзор, а также с датчиками охранно-пожарной сигнализации и другими IP-устройствам, став цифровым ядром для межведомственного взаимодействия и немедленного реагирования на различные виды событий видеоаналитики, – пояснили в акимате.

Фото: акимат Алматы

Инвестиции и участие частных партнеров

На вопрос о стоимости проекта и источниках финансирования в управлении четкого ответа не дали:

– Вопрос по объему инвестиций для реализации проекта рассматривается в рамках планирования на 2026 год. Данный вопрос будет вынесен на рассмотрение маслихата Алматы. После утверждения соответствующих решений официальная информация о параметрах финансирования и возможном участии частного партнера будет доведена дополнительно.

Обратная связь с жителями

Помимо высокотехнологичных решений важным элементом является обратная связь с населением.

– Для обеспечения обратной связи с жителями города функционирует общественная приемная OpenAlmaty, куда граждане могут обращаться по всем возникающим вопросам. Также доступно мобильное приложение OpenAlmaty для платформ Android и iOS, через которое жители города могут оставлять обращения и получать ответы в электронном формате, – отметили в управлении.

Цифровые технологии активно внедряются и в жилищно-коммунальную сферу. Платформа ialma.kz автоматизировала более 40 видов услуг и уже обработала свыше 10 тысяч обращений от горожан.

Фото: Primeminister.kz

10 тысяч школьников Алматы обучат искусственному интеллекту

В Алматы также стартовала годовая образовательная программа по ИИ для школьников. Обучение пройдут 10 тысяч учеников госшкол, а тысяча лучших получит квалификацию junior-разработчиков для создания 1000 цифровых продуктов.

До конца года в городе откроются два новых центра: TUMO Алматы – школа креативных технологий для подростков и Tomorrow School – первая peer-to-peer школа ИИ для молодежи.

Параллельно запускается трехлетняя программа развития ИТ- и стартап-экосистемы. Она предусматривает поддержку до 300 проектов, внедрение ИИ в транспорт, ЖКХ, медицину и образование, а также привлечение инвестиций на 100 млн долларов.

Напомним, в начале августа на совещании по развитию ИИ Президент Казахстана отметил успешную работу Правительства и акимата Астаны по реализации проекта «Умный город». Тогда Глава государства поручил незамедлительно масштабировать этот опыт на другие крупные города страны.

В Астане, к примеру, в проект «Умный город» инвестируют 53 млрд тенге.