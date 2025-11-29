Сколько стоит согым в городах Казахстана

В Туркестане конина продается по 2 400 - 2 800 тенге за килограмм, тогда как говядина стоит в диапазоне 2 900 - 3 500 тенге за килограмм.

В Атырау конина на согым продается по 2 500 - 2 600 тенге за килограмм, лошадь для забоя оценивается в 450 - 550 тысяч тенге. Говядина стоит 3 200 - 3 300 тенге за килограмм, при покупке тушей — 2 900 - 3 500 тенге за килограмм. Коровы для забоя предлагаются от 350 тысяч тенге за голову.

В Семее конина стоит 2 600 - 3000 тенге за килограмм, жабагы для согыма оценивается в 250 - 320 тенге, а забой взрослой лошади — в диапазоне 500 - 600 тысяч тенге. Говядина продается по 3 000 - 3 300 тенге за килограмм. Коровы на забой оцениваются по весовым категориям: тёлки 1,5 - 2 лет весом 140 - 160 кг — по 3 200 тенге за килограмм (448 - 512 тысяч тенге), молодые тёлки 2 - 3 лет весом 170 - 200 кг — по 3 000 тенге за килограмм (510 - 600 тысяч тенге), коровы весом 180 - 230 кг — по 2 800 тенге за килограмм (504 - 644 тысячи тенге).

Для жителей Шымкента заготовить согым обойдется по следующим ценам. Если брать конину у фермеров напрямую, ценник начинается от 2 650 тг за килограмм. Молодые животные, 1,5 - 2 лет продают по цене 270 тысяч тенге за тушу или 2 700 тенге за килограмм, с возможностью доставки и отправки в другие города. В розницу продается мясо по 3 700 тенге за килограмм с костями, а мякоть и казы доходят до 4 800 тенге за килограмм. Говядина стоит в пределах 3 800 - 4 200 тенге за килограмм, при этом бон-филе оценивается около 6 500 тенге за килограмм.

В Уральске стоимость конины стартует от 2 700 тенге за килограмм. Годовалый жеребенок (жабағы) из конины оценивается примерно в 300 тысяч тенге. Задняя часть обходится в пределах 75 - 80 тысяч тенге. Цена на говядину колеблется от примерно 2 500 до 4 500 тенге за килограмм в зависимости от части туши. На откормочных площадках Западно-Казахстанской области живой скот (коровы и быки) продается по 1 700 - 1 800 тенге за килограмм живого веса (примерно составляет 250 - 270 тысяч тенге).

В Алматы конина стоит 2 700 - 3 500 тенге за килограмм, тушей — по 3 200 тенге за килограмм, на забой лошадей (байтал, тай, кунан 2 - 3 лет) цена начинается от 450 тысяч тенге. Стоимость одного жилик — 2 900 тенге за килограмм, вес одной порции составляет 25 - 30 кг, при необходимости можно приобрести половину — около 12 - 15 кг. Говядина на согым от молодняка продается по 2 900 - 3 400 тенге за килограмм, тушей — по 3 300 тенге за килограмм, жилики (набор частей туши, по 25 - 30 килограмм) оцениваются примерно в 3 500 тенге за килограмм при весе набора 25 - 30 кг.

В Кызылорде конина стоит 2 800 тенге за кило, говядина — 2 900 тг за килограмм. Если брать животное полностью — забивают по 2 500 тенге за кило. Есть доставка на дом — тушу разделывают на четыре части, упаковывают и привозят.

Для жителей Тараза конина при покупке живым весом стоит 2 800 - 3 000 тенге за килограмм, цена остается одинаковой даже при разделке по частям на согым. Говядина живым весом оценивается в 3 500 - 3 800 тенге за килограмм. На базаре мясо дороже: конина от 3 500 тенге за килограмм, говядина — 3 700 - 4 000 тенге. В супермаркетах цены выше: конина начинается от 4000 тенге за килограмм, говядина — 4 500 - 5 500 тенге в зависимости от части туши (с косточкой дешевле, вырезка дороже).

Столичным жителям конина обойдется 2 800 - 3 000 тенге за кило. Задняя нога оценивается примерно в 290 тысяч тенге, стоимость лошади на забой начинается от 450 тысяч тенге. Если брать жиликом, то он продается по 3 500 тенге за килограмм. Говядина продается по 3 000 - 3 600 тенге за килограмм, корову 2 - 3 лет для забоя можно приобрести за 320 тысяч тенге, а тушей мясо предлагают по 3 200 тенге за килограмм.

В Костанае конина от молодняка продается по 2 800 - 3 200 тенге за килограмм, лошади на согым (1,5 - 2-годовалые) оцениваются в 550 - 700 тысяч тенге. Отдельные части — например, ноги — предлагаются по 2 800 тенге за килограмм или примерно 170 - 180 тысяч тенге за единицу. Говядина стоит 3 100 - 3 400 тенге за килограмм, двухгодовалые телки на согым — 450 - 500 тысяч тенге, взрослая корова — около 620 тысяч тенге. Отдельные части туши, такие как задняя нога, продаются примерно за 160 тысяч тенге.

Конина на согым в Актау стоит 2 800 - 3 400 тенге за килограмм, а говядина 3 800 тенге.

Заготовить согым в Кокшетау будет стоить: килограмм конины 2 900 тенге. Лошади на разделку стоят 500 - 600 тысяч тенге, а при покупке по частям (например, ноги или задняя часть) цена составляет 125 - 150 тысяч тенге. Говядина от молодняка предлагается по 3000 тенге за килограмм, а при покупке частями — в диапазоне 2 200 - 2 900 тенге за килограмм оптом.

В Усть-Каменогорске мясо лошади на согым покупают в диапазоне 2 900 - 4 000 тенге за килограмм, годовалый жеребенок (жабағы) оценивается примерно в 200 - 250 тысяч тенге. Говядина стоит по 3 200 - 3 800 тенге за килограмм.

В Павлодаре цены на конину тушей составляют — 3 000 - 3 200 тенге за килограмм. В розницу — составляют 3 800 - 4 000 тенге за килограмм. Говядина в розницу предлагается по 3 800 - 4 500 тенге за килограмм, тогда как при покупке тушей цена варьируется в пределах 3 200 - 3 800 тенге за килограмм. Жители Конаева покупают конину по 3000 тенге за кило, а говядину — 3 200 - 3 500 тенге.

В Актобе конина на согым в разделе — 3 200 тенге за кило, говядина на согым в разделке — 2 800 - 2 900 тенге за килограмм.

В Петропавловске цены конина от молодняка продается по 3 400 тенге за килограмм, а мясо тай однолетки (четверть туши) начинается от 150 тысяч тенге. Цены на говядину начинаются от 4 500 тенге за нарезку, лопатка и ребра стоят от 3 400 тенге за килограмм. Напрямую у фермеров предлагается купить дешевле — по 2 200 тенге за килограмм.

В Караганде и Жезказгане конина продается по 3 500 тенге за килограмм, говядина — по 2 800 тенге за килограмм. Стоимость живого скота также зависит от возраста и вида: годовалый жеребенок (жабағы) оценивается примерно в 200 - 300 тысяч тенге, тай — около 350 тысяч тенге, байтал стоит 450 - 500 тысяч тенге, а бие — в диапазоне 550 - 700 тысяч тенге.

В Талдыкоргане конина продается по 3 800 - 4 000 тенге за килограмм, живая неразделанная туша конины стоит от 600 тысяч тенге в зависимости от веса, полуторагодовалый тай оценивается в 530 тысяч тенге. Говядина — около 3 800, местами 4 000 - 4 500 тенге, а чистая мякоть достигает 5 000 тенге за килограмм. Корова на забой обойдется около 600 тысяч тенге, а тёлка — от 500 тысяч тенге.

Ранее стало известно, что конина может войти в перечень социально-значимых продуктов.

Накануне Kazinform писал цены на стоимость лимонов и апельсинов в городах Казахстана.