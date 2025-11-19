Огурцы, лук, конина — перечень социально значимых продуктов в Казахстане могут расширить

— Сейчас существует 19 видов социально значимых продуктов. Всего же есть 29 наименований продуктов, которыми население пользуется чаще всего. А полный список — 160 позиций. Как это регулировать? Фактически никакого механизма регулирования нет. Есть такие продукты, как огурцы, лук, гречка, цены на которые резко растут. Но их нет в перечне из 19 товаров. Поэтому я дал поручение: сейчас мы проводим детальный анализ и, если завтра будет необходимость, проработаем вопрос о включении в этот список еще 4-5 новых позиций. Если мы внесем их в перечень, то сможем более жестко контролировать их стоимость. Конечно, вопрос нужно рассматривать всесторонне. Важно, стабилизируя цены, не навредить производителям, — сказал Серик Жумангарин.

Он также отметил, что в перечень социально значимых продуктов могут войти и некоторые виды мяса.

— Помимо огурцов и лука мы рассматриваем и другие виды мяса. В том числе рассматривается и конина. Я поручил тщательно изучить 5-6 таких позиций. Будут представлены соответствующие предложения, — добавил вице-премьер.

