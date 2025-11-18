Серик Жумангарин поручил провести анализ продкорзины для стабилизации цен

В Казахстане за первые две недели ноября рост цен на социальные продукты питания составил 0,1%. Продолжается снижение цен на ряд овощей: морковь (–1,7%), капусту (–1,8%), лук (–0,4%). В то же время зафиксирован рост цен на картофель: +0,2% за последнюю неделю и +2,2% за две недели ноября. Средняя цена по стране составляет 188 тенге за килограмм.

По словам первого вице-министра торговли и интеграции Айжан Бижановой, за последние 4–5 недель цена выросла на 4,5% в том числе из-за активизации экспорта после его открытия.

— За два месяца экспорт картофеля составил 300 тыс. тонн, а общий объем экспортных контрактов на ближайшее время — около 200 тыс. тонн. Таким образом, мы подходим к плановому порогу в 500 тыс. тонн, безопасному для продовольственной безопасности страны», — отметила она.

Вице-премьер поручил Министерству торговли и интеграции вынести вопрос обеспечения запасов картофеля на рассмотрение Межведомственной комиссии по вопросам внешней политики и участия в международных экономических организациях. За две недели ноября также наблюдается незначительное удорожание куриных яиц и мяса птицы — 0,4%. Это связано в основном с ростом стоимости кормов и импортных компонентов.

Фото: Правительство РК

Айжан Бижанова сообщила, что производители подсолнечного масла уже поставили на птицефабрики необходимый объем удешевленного масла для производства кормов. Для стабилизации стоимости требуется также удешевленное зерно.

Серик Жумангарин поручил Продкорпорации в кратчайшие сроки обеспечить птицефабрики фуражным зерном из резервов и увеличить объемы доступной курятины на сельскохозяйственных ярмарках, чтобы не допустить ускорения роста цен. С учетом роста цен на гречневую крупу (+1,3% за две недели ноября) Продкорпорации поручено закупить дополнительные объемы продукта в стабилизационные фонды путем прямого закупа.

— Тарифы на коммунальные услуги заморожены. Единственный фактор, который сегодня оказывает влияние на инфляцию и может быть стабилизирован государственными мерами — это продовольственные товары. Речь идет не только о социально значимых позициях, а обо всей линейке продуктов питания, входящих в продовольственную корзину и которые сегодня не подпадают под государственное регулирование. Министерству торговли и интеграции необходимо провести анализ продовольственной корзины и выработать меры по стабилизации на них цен, — подчеркнул Серик Жумангарин.

Также предстоит обеспечить полную прослеживаемость товаров — убрать лишних посредников, усилить контроль и проверку документов. Это повысит прозрачность рынка и снизит издержки, что поможет удерживать цены на более доступном уровне.

Фото: Правительство РК

Ранее Нацбанк сообщил. что инфляция замедлилась в 10 регионах Казахстана.