РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    15:45, 18 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Инфляция замедлилась в 10 регионах Казахстана — Нацбанк

    В октябре годовая инфляция в стране составила 12,6% (в сентябре — 12,9%), передает Kazinform со ссылкой на Нацбанк РК. 

    инфляция
    Фото: Бюро нацстатистики

    — Замедление годовой инфляции зафиксировано в 10 регионах, ускорение — в 6, а сохранение на прежнем уровне — в 4, — говорится в сообщении.

    Цены на продовольственные товары в октябре составили 13,5% в годовом выражении (в сентябре — 12,7%). Максимальный рост цен на товары данной группы сложился в Улытауской области (16,7%), а минимальный — в г. Алматы (10,4%).

    По итогам октября рост цен на непродовольственные товары составил 11,0% в годовом выражении (в сентябре — 10,8%). Максимальное значение зафиксировано в Актюбинской области (14,0%), минимальное — в г. Алматы (8,5%).

    Темп роста цен на платные услуги в октябре замедлился до 12,9% в годовом выражении (в сентябре — 15,3%). Вместе с этим значительно ниже общереспубликанского уровня рост цен отмечен в Кызылординской области (8,6%).

    В октябре рост месячной инфляции по стране составил 0,5%.

    Ранее председатель Национального банка Казахстана Тимур Сулейменов заявил, что запланированные налоговая и бюджетная реформы помогут снизить инфляцию. 

    Теги:
    Нацбанк Казахстана Цены и тарифы Деньги Экономика Инфляция
    Асель Елюбаева
    Асель Елюбаева
    Автор
    Сейчас читают