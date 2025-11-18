Инфляция замедлилась в 10 регионах Казахстана — Нацбанк

— Замедление годовой инфляции зафиксировано в 10 регионах, ускорение — в 6, а сохранение на прежнем уровне — в 4, — говорится в сообщении.

Цены на продовольственные товары в октябре составили 13,5% в годовом выражении (в сентябре — 12,7%). Максимальный рост цен на товары данной группы сложился в Улытауской области (16,7%), а минимальный — в г. Алматы (10,4%).

По итогам октября рост цен на непродовольственные товары составил 11,0% в годовом выражении (в сентябре — 10,8%). Максимальное значение зафиксировано в Актюбинской области (14,0%), минимальное — в г. Алматы (8,5%).

Темп роста цен на платные услуги в октябре замедлился до 12,9% в годовом выражении (в сентябре — 15,3%). Вместе с этим значительно ниже общереспубликанского уровня рост цен отмечен в Кызылординской области (8,6%).

В октябре рост месячной инфляции по стране составил 0,5%.

Ранее председатель Национального банка Казахстана Тимур Сулейменов заявил, что запланированные налоговая и бюджетная реформы помогут снизить инфляцию.