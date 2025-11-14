Глава Нацбанка Казахстана рассказал о мерах по снижению базовой ставки

На XIII Конгрессе финансистов председатель спикер отметил, что налогово-бюджетная политика, расширившаяся в период коронавируса и в последующие годы, способствовала экономическому росту. При этом экспансивный характер расходов сохранялся из-за больших трансфертов из Национального фонда и бюджетных расходов.

Глава Нацбанка подчеркнул, что запланированные налоговая и бюджетная реформы окажут дезинфляционный эффект. Предусмотрено снижение дефицита бюджета с 2,5% до 0,9%, а трансферты из Национального фонда будут сокращены с 5,2 трлн тенге до 2,8 трлн тенге.

— Все это правильная и выверенная фискальная политика. Важно, чтобы она была реализована на практике. То есть должен быть закон и порядок. Поэтому мы сильно ожидаем, что у нас не будет изменений и уточнений в рамках общих макроэкономических параметров, — отметил он.

При этом он отметил, что ужесточение налогово-бюджетной политики вместе с умеренной денежно-кредитной стратегией может временно замедлить рост отдельных отраслей экономики.

— Это как бы две ручки газа, то есть обычно газ–тормоз, но мне кажется, можно две ручки газа, потому что если ты будешь сильно газовать и мягкую денежно-кредитную и фискальную политику, у тебя будет просто инфляция, может в краткосрочном периоде увидишь какой-то рост, но потом будет инфляция, жесткое падение, приземление и отрезвление, — сказал Сулейменов.

Он добавил, что по мере ужесточения налогово-бюджетной политики тарифные меры будут внедряться постепенно и подконтрольно. Комплекс этих мер в совокупности поможет снизить инфляцию.

— В среднем и долгосрочном периоде денежно-кредитная политика нейтральна. Она не может быть про рост или против роста. Она нейтральна, она должна обеспечивать стабильную макросреду исходя из органических внутренних темпов роста экономики и необходимости сохранения сбалансированных макроусловий. Поэтому мы будем этого придерживаться, — заявил глава Нацбанка.

Отметим, что ранее Нацбанк Казахстана повысил базовую ставку до 18%.

Недавно сообщалось, что Нацбанк внедряет ИИ для поддержки решений по базовой ставке.