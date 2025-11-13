Нацбанк внедряет ИИ для поддержки решений по базовой ставке

В ходе панельной сессии на Central Asia Fintech Summit в Алматы он отметил, что видит большой потенциал ИИ для принятия инвестиционных решений — например, в управлении резервами и национальным фондом.

— Ясно, что искусственный интеллект должен очень сильно помогать в аналитике. Для этого у нас есть фабрика данных, чтобы было из чего черпать информацию, из чего учиться ИИ, иначе бессмысленно. Я думаю, что как дополнительный инструмент, участник принятия решений, будучи обученным, «накормленным» данными, ИИ станет для нас сильной аналитической поддержкой, — отметил глава Нацбанка.

Он добавил, что в будущем ИИ будет участвовать в аналитической работе, HR-процессах и помогать в принятии решений. Кроме того, Сулейменов ответил на вопрос о том, используется ли ИИ для определения базовой ставки.

— Определение размера базовой ставки, мне кажется, — это одновременно и наука, и искусство. Если с наукой искусственный интеллект справляется на отлично, то объединить науку и искусство — посмотрим, как получится. Поэтому пока это исключительно решение членов Комитета денежно-кредитной политики — с большими спорами, порой с человеческими, не искусственными, а натуральными эмоциями. Поэтому это сложное решение, но оно принимается людьми, — сказал спикер.

Модератор поинтересовался, планируется ли включение ИИ в состав Комитета, принимающего решения по базовой ставке.

— Да, у нас сначала было какое-то решение, что у нас будет «цифровой зампред», но мы решили так далеко не идти. Поэтому у нас будет цифровой финансовый аналитик, который будет активно высказывать свое независимое мнение. Мы не хотим давать ему право голоса, там юридических аспектов, поэтому баз какого-либо права голоса, но тем не менее, у нас будет такая же выкладка — что говорит наш корпоративный искусственный интеллект, — отметил глава Нацбанка.

Он также подтвердил, что в будущем в Нацбанке появится ИИ-советник, который станет частью аналитической работы регулятора.

Ранее сообщалось, что в Казахстане за последние пять лет объем безналичных транзакций среди населения вырос более чем в десять раз.