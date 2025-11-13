Безналичные платежи заняли 90% товарооборота Казахстана

Как сообщил председатель Национального банка РК Тимур Сулейменов на Central Asia Fintech Summit в Алматы, финансовый сектор сегодня является одним из локомотивов экономики. За последние пять лет объем безналичных транзакций среди населения вырос более чем в 10 раз, и сейчас 90% платежного товарооборота в Казахстане осуществляется онлайн.

— Важно понимать, что значительную роль в этом играет государство — в частности, Национальный банк и Национальная платежная корпорация. Около 90% платежного оборота проходит через ее инфраструктуру, проходит четко, без задержек, степень надежности — 99,99%. Уверенно превысили символическую отметку 1 квадриллион тенге совокупного объема транзакций за 9 месяцев. Понятно, что за 12 месяцев будет больше, — сказал он.

Сегодня все базовые финансовые услуги — от онлайн-идентификации клиента и открытия банковского счета до оформления кредита, совершения платежей и получения государственных услуг — доступны в цифровом формате. На базе Нацбанка успешно работает сервис биометрической идентификации, который ежемесячно обрабатывает около 4 миллионов обращений.

Однако, вместе с ростом цифровых технологий, увеличивается и масштаб киберугроз. По словам главы Нацбанка, государство предпринимает системные меры для защиты пользователей от кибермошенничества.

— В прошлом году в июле был запущен Антифрод-центр на базе Нацбанка, который объединяет Национальный банк, Агентство по регулированию и развитию финансового рынка, антифрод-системы и центры коммерческих банков, крупнейших микрофинансовых и платежных организаций, правоохранительных органов и телекомоператоров. Благодаря совместной работе удалось предотвратить хищения более чем на 3 млрд тенге, выявить значительное количество кибермошенничеств, составить соответствующие «черные списки», на основании которых МВД возбудило несколько тысяч уголовных дел. Мы считаем, что это правильный подход, и будем продолжать его расширять, — сказал он.

Тимур Сулейменов также сообщил, что Нацбанк совместно с АРРФР утвердил стратегию цифровизации финансовых регуляторов на ближайшие пять лет. Документ объединяет все цифровые инициативы двух надзорных ведомств и станет основой дальнейшего развития цифровых финансов в Казахстане.

Отметим, что в Алматы проходит Central Asia Fintech Summit 2025, организованный Национальной платежной корпорацией Казахстана. Мероприятие собрало экспертов, представителей финтех-индустрии, финансовых регуляторов и традиционных финансовых институтов из более чем 15 стран мира.

В программе саммита — панельные дискуссии, пленарные сессии и презентации, посвященные ключевым направлениям развития финтех-экосистемы, цифровой трансформации финансово-банковского сектора, внедрению инновационных инструментов, повышению финансовой доступности, а также реализации поручений Главы государства в сфере цифровизации финансовой системы Казахстана.

Ранее сообщалось, что сотовых операторов подключат к антифрод-центру с января 2026 года.