Сотовых операторов подключат к антифрод-центру с января 2026 года

На пленарном заседании депутат Асхат Рахимжанов поднял проблему телефонного мошенничества в Казахстане.

— Каждый день наши граждане становятся жертвами мошенников, главным орудием которых является обычный телефон. В рамках недавнего Правительственного часа МВД сообщило, что за последние 9 месяцев этого года было пресечено 67 млн мошеннических звонков. Это в среднем по 3-4 звонка на гражданина, — заявил мажилисмен.

Он напомнил, что летом был принят ряд поправок, согласно которым операторы сотовой связи несут определенную ответственность, в том числе и по проведению биометрии при регистрации SIM-карт.

— У меня два вопроса. Первый Министерству цифровизации — какая работа в настоящее время ведется по блокировке несанкционированных трафиков и проведению биометрии при регистрации SIM-карт? Почему до сих пор продолжают поступать звонки мошенников с казахстанских номеров? Второй вопрос Нацбанку — какая работа ведется по выявлению и снижению мошеннических операций в рамках антифрод-центра и не считаете ли вы необходимым усилить ответственность операторов этой инфраструктуры, в том числе и банков, и операторов сотовой связи за то, что у них низкая киберзащита? — сказал Рахимжанов.

Вице-министр цифрового развития Ростислав Коняшкин заявил, что в основном мошеннические звонки осуществляются через социальные сети и мессенджеры.

— Как вы все знаете, можно зарегистрировать учетную запись, не владея SIM-картой. По блокировке трафика и внедрению биометрической идентификации были приняты правила по осуществлению биометрии операторами сотовой связи. Сейчас эти инструменты внедрятся. Ожидаем, что получим снижение по количеству зарегистрированных SIM-карт на тех или иных людей и с конкретным подтверждением, кому этот номер телефона относится. Готовы в рамках рабочей группы необходимые предложения рассмотреть, в рамках законопроекта доработать, — сказал вице-министр.

Вместе с тем, замглавы Нацбанка Берик Шолпанкулов сообщил, что в рамках принятых в июле поправок операторы сотовой связи становятся участниками антифрод-центра со 2 января 2026 года.

— Они в автоматическом режиме должны установить обмен информацией по мошенническим действиям. Конечно, в рамках главного вопроса по усилению ответственности, мы готовы рассмотреть эти предложения, так как антифрод центр работает уже с 2024 года, есть особые наработки и мы готовы обсудить ваши предложения, — добавил он.

Напомним, Антифрод-центр был запущен 22 июля прошлого года. На сегодня к системе подключено более 200 участников.