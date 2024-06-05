Антифрод-центр по противодействию финансовому мошенничеству появится в Казахстане

Национальный банк Казахстана сообщил о разработке проекта постановления об утверждении требований к порядку осуществления деятельности центра обмена данными по платежным транзакциям с признаками мошенничества и его взаимодействия с лицами, участвующими в его деятельности. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Нацбанка.

Проект определяет порядок осуществления деятельности Антифрод-центра и взаимодействия с его участниками, а также порядок формирования и ведения единой базы данных осуществления платежной транзакции с признаками мошенничества.

Антифрод-центр будет представлять из себя технологическую платформу, к которой будут подключены финансовые организации, правоохранительные органы, а также операторы сотовой связи. Платформа будет включать в себя обмен данными между субъектами финансового рынка в режиме реального времени по мошенническим операциям, включая подозрительные операции с соответствующей маркировкой.