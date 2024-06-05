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    10:57, 05 Июнь 2024 | GMT +6

    Антифрод-центр по противодействию финансовому мошенничеству появится в Казахстане

    мошенничество
    Фото: freepik.com

    Национальный банк Казахстана сообщил о разработке проекта постановления об утверждении требований к порядку осуществления деятельности центра обмена данными по платежным транзакциям с признаками мошенничества и его взаимодействия с лицами, участвующими в его деятельности. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Нацбанка.

    Проект определяет порядок осуществления деятельности Антифрод-центра и взаимодействия с его участниками, а также порядок формирования и ведения единой базы данных осуществления платежной транзакции с признаками мошенничества.

    Антифрод-центр будет представлять из себя технологическую платформу, к которой будут подключены финансовые организации, правоохранительные органы, а также операторы сотовой связи. Платформа будет включать в себя обмен данными между субъектами финансового рынка в режиме реального времени по мошенническим операциям, включая подозрительные операции с соответствующей маркировкой.

    - Задачей Антифрод-центра является обеспечение защиты средств граждан от мошеннических операций, оперативное реагирование на мошеннические транзакции и их своевременная блокировка. Внедрение с полным функционалом планируется 22 июля текущего года - с момента введения в действие соответствующего закона по вопросам цифровизации. С полным текстом проекта можно ознакомиться на официальном интернет-портале открытых нормативных правовых актов и на сайте НБК, - сообщила пресс-служба Нацбанка.

    Теги:
    Мошенничество Нацбанк Казахстана Финансы Борьба с преступностью Криминал Общество
    Ринат Дусумов
    Автор
    Ринат Дусумов
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