Сколько стоят мандарины в городах Казахстана

Не за горами Новый год, а это значит, что начинается мандариновый сезон. На прилавках появляются яркие цитрусы из разных стран, а вместе с этим меняется и стоимость фруктов.

Сегодня в страну мандарины поставляются в основном из Турции, Узбекистана, Пакистана, Ирана, Китая и Марокко. Среди них, как признаются продавцы, большим спросом пользуются турецкие и китайские. Узбекские отличаются ароматом, марокканские — более дорогие.

Впрочем, стоимость мандаринов зависит от нескольких факторов. Это урожайность в странах-поставщиках, колебания логистических расходов и курса валют, сезонный спрос (ближе к Новому году цены традиционно растут) и сорта — сладкие мандарины и фрукты с тонкой кожицей стоят дороже.

В целом мандарины — хороший источник витамина C, укрепляющего иммунитет в зимний период. Фрукты богаты клетчаткой, улучшают пищеварение, помогают восполнить запас жидкости и освежают благодаря эфирным маслам.

Мы сравнили цены на два самых распространенных сорта мандаринов — из Турции и Китая.

Самые бюджетные цены на турецкие цитрусы в Таразе (от 700 тг за килограмм), Караганде (от 900 тг), а также Петропавловске, Жезказгане и Астане (от 1000 тг). Чуть дороже мандарины из Турции в Шымкенте — от 1100 тг и Актобе — от 1150 тг.

Средний диапазон цен на лакомство демонстрируют города Павлодар, Кокшетау и Уральск — здесь килограмм мандаринов обойдется вам от 1300 тг. Жителям Алматы, Талдыкоргана, Кызылорды и Туркестана килограмм турецких цитрусов выйдет в 1500 тг, Костаная — в 1600 тг. А вот самые дорогие мандарины из Турции можно встретить на полках магазинов Семея и Усть-Каменогорска. Здесь они стоят от 1800 тг.

Сладкая «медовка» из Китая продается немного дешевле. Самые дешевые цены на этот цитрус в Кызылорде — от 700 тг за килограмм, а также Туркестане и Шымкенте — от 800 тг. Чуть дороже китайские мандарины продаются в Петропавловске — от 900 тг за килограмм фруктов и Алматы — от 999 тг.

Средняя цена на этот сорт мандаринов в большинстве городов Казахстана — 1000-1200 тг за килограмм. Такие ценники можно встретить в Караганде, Костанае, Астане, Таразе, Кокшетау, Талдыкоргане, Жезказгане. Жители Семея и Усть-Каменогорска отдают за килограмм фруктов от 1300 тг, Актобе — от 1400 тг. Самые дорогие мандарины из Китая в Уральске (от 1694 тг) и Павлодаре (от 1700 тг).

Фото: Kazinform

