Сколько стоит новогодняя елка в городах Казахстана

Живые елки

Настоящее дерево специально срубленное и привезенное для продажи к Новому году встретить можно далеко не во всех городах Казахстана. Как правило, завозят живые елки с регионов России.

Между тем, в тех городах, где есть живые новогодние красавицы, стоимость зависит от высоты и пышности дерева, а также от рода. Сосны дешевле, пихта значительно дороже. Для своего рейтинга мы взяли самую распространенную сосну.

Дешевле всего оказалось в Кокшетау. Здесь порадовать себя на Новый год можно от 2500 тенге. Недалеко ушли реализаторы и в Костанае, где стоимость начинается от 3000 тенге.

В Жезказгане, Караганде и Уральске цены стартуют в среднем от 4000 тенге. Стоит отметить, достигать они могут и 10 000, и 15 000 тенге за одно дерево.

Минимально за 5000 тенге готовы продать живую елку в Петропавловске, Атырау. А вот в столице Казахстана Астане, а также в Алматы самая распространенная стоимость уже 6000 тенге. В этих городах, к слову, многие предлагают бесплатную доставку до дома, а некоторые готовы даже установить дерево.

В Семее и Павлодаре цены начинаются уже от 7000 тенге. Но за пышную и высокую сосну вполне могут попросить и 15 000 тенге.

За 10 000 тенге найти можно елку в Туркестане и Актобе, и цены здесь, можно сказать, сильно идут вверх по сравнению с другими городами Казахстана. Но лидером же рейтинга оказался Шымкент, где минимальная стоимость — 20 000 тенге.

Вместе с тем, в таких городах как Тараз, Кызылорда, Талдыкорган, Актау и Усть-Каменогорск живых елок вовсе найти не удалось.

Искусственные елки

Искусственные елки сейчас представлены в очень большом ассортименте. Тут важно понимать, что на 100 процентов объективно подойти к составлению рейтинга цен в данном случае сложно. Некоторые готовы заплатить за ёлку и 300 тысяч тенге, а кому-то будет жалко и 50 тысяч.

При составлении рейтинга мы взяли елку, высотой 1,8 метра, а вот оформление самое разнообразное: с напылением, силикованные, комбинированные, но при этом то, чем торгуют именно в магазинах и в пределах разумного.

Дешевле всего, как в случае с живыми елками, символ нового года оказался в Кокшетау. Здесь удалось найти цену в 6500 тенге. Яркого эффекта, конечно, ждать не стоит, но праздничное настроение создать удастся.

Одна из самых распространенных низких цен — 10 000 тенге. Именно за такую минимальную стоимость можно купить искусственную елку в Астане, Караганде, Костанае, Уральске, Петропавловске, Таразе, Кызылорде и Жезказгане. Тут важно понимать, что нужно точно знать куда идти за дешевой новогодней красавицей. В обычном супермаркете вряд ли найдутся такие цены.

Тем временем, в Усть-Каменогорске цены начинаются от 12 000 тенге. От 15 000 тенге елку, которую можно будет использовать несколько лет, можно купить в Павлодаре, Талдыкоргане, Актау, Атырау и Семее.

Следующим в рейтинге оказался Алматы, где стоимость начитается от 18 000 тенге. Недалеко ушли в Туркестане с ценами от 20 000 тенге за самую обычную искусственную елку, высотой 1,8 метра.

Дороже всего оказалось в Актобе и Шымкенте, где цены начинаются от 40 000 тенге. Причем, Шымкент оказался лидером и по живым елкам.

Напомним, ранее мы рассказывали о ценах на корпоративы, мандарины и красную и черную икру.