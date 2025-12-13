Сколько стоит красная и черная икра в городах Казахстана

До Нового года остаются считанные недели, и многие уже продумывают праздничное меню. Одним из изысканных блюд на столе остается икра — как красная, так и черная. В основном в магазинах икра представлена в банках и продается она в граммах, некоторые предприниматели организовывают предзаказ натурального деликатеса заранее и реализуют ее килограммами. Для понимания цены за основу был взят один килограмм натуральной икры.

Наиболее доступной красная икра оказалась в Павлодаре: там лососевый продукт предлагается в фасовке 140 граммов за 3300 тенге и 220 граммов за 2905 тенге, а икра кеты в упаковке 200 граммов стоит 10 530 тенге (в килограммах цена начинается от 25 000 до 60 000 тенге).

В Шымкенте цены на красную икру на развес следующие: икра форели — 35 000–48 000 тенге за килограмм, икра горбуши — 65 000–80 000 тенге за килограмм, икра кеты — 74 000–90 000 тенге за килограмм.

В баночной фасовке цены выглядят так: банка 350 граммов — от 31 000 тенге, 220 граммов — 21 000–25 000 тенге, 120 граммов — 12 000–19 000 тенге, 100 граммов — от 10 000 тенге.

Черная осетровая икра идет фасовкой по 100 граммов стоимостью 45 000–65 000 тенге и по 50 граммов — 25 000–32 000 тенге (в килограммах — от 450 тысяч до 600 тысяч тенге). А в Атырау красная икра начинается от 34 000 тенге за килограмм, икра горбуши — 50 000 тенге.

В Костанае продают икру форели по цене от 36 000 тенге и выше за килограмм, а горбуши — по 53 000 тенге за килограмм, упаковка в 200 граммов продается по цене 11280 тенге. Черная натуральная икра предлагается по предзаказу — ее стоимость составляет 310 000 тенге за килограмм.

В Алматы и Конаеве цены на красную икру начинаются от 40 000 тенге за килограмм. Икра кеты обойдется в 55 000 тенге, а горбуши — 65 000 тенге. Черную икру продают по 300-370 тысяч тенге.

Такой же диапазон цен в Туркестане: красная икра представлена по цене от 40 000 до 55 000 тенге за килограмм, в зависимости от сорта и производителя. Черная икра продается по цене 25 000–35 000 тенге за 100 граммов или ориентировочная стоимость за килограмм равна 250–350 тысяч тенге.

В Актобе старт начинается от 40 000 тенге за килограмм красной икры. Стоимость икры горбуши — 55 000-63 000 тенге, кеты — 60 000-68 000 тенге.

Дороже начинается ценник в Семее: там икра горбуши стоит около 55 000 тенге за килограмм, а форели предлагается от 42 000 тенге за килограмм. Черная осетровая икра стоит от 650 тысяч тенге за килограмм (50-граммовая баночка выходит в пределах 40000 тенге).

В Кокшетау красная икра представлена в широком ценовом диапазоне. Килограмм красной икры в магазинах начинается от 42 000 до 69 000 тенге, в баночках это выглядит как — 100 граммов икры, например, стоят 3995-6865 тенге, а 200-граммовая упаковка продается за 13 995-15 384 тенге. Черная осетровая икра стоит около 60 000 тенге за 100 грамм (килограмм обойдется в пределах 600 тысяч тенге).

В Актау килограмм икры форели обойдется 44 000 тенге, горбуши — 66 000 тенге, а кеты — 70 000 тенге. Черную икру белуги можно купить: 250 граммов за 91 000 тенге (в пересчете, за один килограмм выйдет от 364 тысяч тенге).

В Астане черная икра натуральная продается по цене 270–290 тысяч тенге за килограмм, при этом баночка объемом 500 граммов стоит 135–145 тысяч тенге. Икра горбуши предлагается по 45 000 тенге за килограмм, а кеты — по 50 000 тенге.

Высокие цены в Усть-Каменогорске: там жители могут купить килограм икры горбуши за 55 000, икру кеты — 60 000 тенге. Также в продаже есть черная икра — амурский осетр стоимостью 400 тысяч тенге за килограмм (но предлагают традиционной фасовкой по 100 грамм стоимостью 40 000 тенге).

Инфографика: Kazinform

Далее идет Петропавловск: красная икра продается на развес по цене 60 000 тенге за килограмм. Баночная фасовка в магазинах предлагается: 120 граммов по цене 8636 тенге за штуку и в фасовке 140 граммов — 9081 тенге за штуку (примерно 65 000-70 000 тенге за кило). Черная икра стоит 50 000 тенге за банку массой 57 граммов и 108 тысяч тенге за упаковку 125 граммов (килограмм обойдется приблизительно в 870 тысяч тенге).

В Таразе красная икра сейчас стоит от 65 000 до 78 000 тенге за килограмм. Покупают в основном по граммам: икра кижуча — 6500–7200 тенге за 100 граммов, икра кеты — 7200–7800 тенге за 100 граммов, икра горбуши — 6800–7500 тенге за 100 граммов.

Такие же цены в Уральске: здесь чаще в продаже встречается красная икра, тогда как черную найти сложнее, и ее цена может начинаться примерно от 30 000 тенге за 100 граммов (в килограммах от 300 до 490 тысяч тенге). Для красной лососевой икры встречаются предложения около 65 000 тенге за килограмм, в зависимости от сорта и производителя.

Килограмм красной икры в Кызылорде обойдется примерно в 70 000 тенге.

Большой разбег цен в Талдыкоргане: например, килограмм красной икры будет стоить в пределах 74 000-126 000 тенге). Но продают традиционно в граммах. Например, икра кеты по 18 480 тенге за 200 граммов, а горбуши — по 14 840 тенге за банку того же объема. Крупная упаковка красной икры весом 500 граммов стоит 61 100 тенге, средняя фасовка 360 граммов — 45 500 тенге. Цена черной икры составляет 28 080 тенге за баночку 50 граммов (или 560 тысяч тенге за килограмм).

Самой высокая стартовая цена на красную икру в Караганде и Жезказгане. Карагандинцы могут приобрести красную икру от 9000 тенге за 100 граммов (ориентировочная стоимость за килограмм — порядка 90 000 тенге), а черную икру по цене около 26 000 тенге за 100 граммов, что в пересчете составляет примерно 260 тысяч тенге за килограмм. Чуть дороже деликатес стоит в Жезказгане: килограмм красной икры — 120 тысяч тенге, черной икры — 280 тысяч тенге.

Сколько стоят мандарины в городах Казахстана, можно посмотреть здесь.

О ценах на согым в регионах мы писали в этом материале.