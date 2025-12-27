Сколько стоит накрыть новогодний стол в Казахстане

Новогодний стол — это не только еда, но и традиции. В каждом доме тщательно украшают салаты, выставляют на стол фрукты, мандарины и сладости, а шампанское открывают ровно в полночь, чтобы встретить Новый год с весельем и радостью.

Чтобы праздник действительно выглядел полноценным, важно не забыть о горячем блюде. Выбором главного блюда большинства казахстанцев остаются манты — сытное и ароматное лакомство, которое собирает всю семью за столом.

Манты: главное горячее

Манты остаются одним из самых популярных блюд на новогоднем столе. Стоимость их приготовления зависит, прежде всего, от цены на мясной фарш. Итоговая сумма в регионах выходит в среднем от 3000 до 5900 тенге, с учетом всех ингредиентов.

Самые дешевые манты в Уральске благодаря низкой стоимости мясного фарша. Западные города, такие как Актау и Атырау, тоже предлагают относительно доступные цены. В центре и на юге страны — Караганда, Шымкент и Тараз — цены выше среднего, что связано с более дорогим мясом и продуктами для теста.

Самые высокие суммы за манты фиксируются в столице и Алматы — здесь килограмм говяжьего фарша и остальные ингредиенты обходятся дороже всего, что делает праздничное горячее заметно дороже, чем в других регионах.

Оливье

Состав салата классический: вареная колбаса, яйца, картофель, соленые огурцы, зеленый горошек и майонез.

Средняя стоимость «овощной части» — 1 300 тг. С колбасой, майонезом и яйцами итоговые цены по городам:

Дешевый сегмент: Уральск, Кызылорда, Актобе — 2 800-3 800 тг

— 2 800-3 800 тг Средний сегмент: Усть-Каменогорск, Семей, Петропавловск, Актау, Алматы, Талдыкорган , Тараз — 3 000-4 100 тг

, Тараз — 3 000-4 100 тг Дорогие города: Астана, Караганда, Жезказган, Костанай, Кокшетау, Шымкент — 4 000-4 700 тг

Сельдь под шубой

Еще один новогодний хит. В среднем, если сделать калькуляцию всех продуктов, которые входят в состав салата, цена варьируется от 2200 тенге до 3500 тенге.

В итоге:

Дешевый сегмент: Атырау, Туркестан, Семей, Актобе — от 2 200 тг

— от 2 200 тг Средний сегмент: большинство регионов — 2 500-3 000 тг

Дорогие варианты: Астана, Алматы, Актау — 3 000-3 500 тг

Сельдь под шубой традиционно дешевле Оливье, но дороже, чем несколько лет назад из-за роста цен на рыбу и майонез.

Фото: Kazinform

Шампанское и напитки

Неотъемлемая часть праздника — шампанское. Цены на игристое варьируются в зависимости от города:

Дешевый сегмент: Алматы — 1 700-2 400 тг, Актобе — 1 800-3 500 тг

— 1 700-2 400 тг, — 1 800-3 500 тг Средний сегмент: Талдыкорган, Атырау, Шымкент — 2 500-4 000 тг

— 2 500-4 000 тг Дорогие города: Астана, Кокшетау — 3 000-10 000 тг

Прохладительные напитки и соки стоят 500-2 000 тг за литр.

Так же на новогоднем столе обязательным считается ваза с фруктами. В среднем на стандартные яблоки и мандарины мы тратим около 3000-5000 тенге.

Ну и, конечно же, чайный стол. А если быть точнее, праздничный стол украшает торт. Цена которого в среднем по стране колеблется в районе 5000-7000 тенге.

Итоговая сумма и сравнение по городам

При расчете итоговой стоимости новогоднего стола учитывались основные блюда и обязательные праздничные позиции: манты, два салата (Оливье и «сельдь под шубой»), шампанское, безалкогольные напитки, фрукты и торт.

В расчет не включались деликатесы, алкоголь крепче игристого и дополнительные закуски — только базовый, но полноценный новогодний набор для семьи из четырех человек.

В результате итоговая сумма выглядит следующим образом:

Минимальный сегмент (Уральск, Актобе, Атырау, Кызылорда):

21 000–26 000 тенге

Более доступные цены на мясо, овощи и колбасные изделия позволяют уложиться в минимальный бюджет без отказа от традиционных блюд.

Средний сегмент (Усть-Каменогорск, Семей, Петропавловск, Талдыкорган, Тараз, Актау):

26 000–32 000 тенге

Здесь стоимость формируется за счет более дорогого фарша, салатов и напитков, при этом набор блюд остается стандартным для большинства казахстанских семей.

Высокий ценовой сегмент (Астана, Алматы, Караганда, Шымкент, Костанай, Кокшетау, Жезказган):

32 000–40 000 тенге

В крупных городах и столице праздничный стол обходится дороже из-за высоких цен на мясо, рыбу, кондитерские изделия и алкоголь, а также более широкого ассортимента продукции.

Фото: Freepik

Таким образом, разница между минимальным и максимальным новогодним бюджетом в Казахстане достигает почти двухкратного значения. Однако независимо от региона, набор праздничных блюд остается практически одинаковым — меняется лишь цена. И, как показывает практика, главное в новогоднюю ночь все же не сумма чека, а атмосфера, традиции и время, проведенное с близкими за одним столом.

