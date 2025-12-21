Сколько стоят торты в Казахстане

Торт остается одним из самых востребованных десертов — его покупают не только к дням рождения, но и к семейным торжествам и календарным праздникам. Для сравнения прайса в разных регионах мы взяли готовые классические бисквитные торты с кремовой начинкой и базовым оформлением на прилавках магазинов и кондитерских лавок.

В Астане цены стартуют от 4000 тенге за простые магазинные варианты и доходят до 18 000 тенге за авторские торты с декором.

В Алматы диапазон чуть уже: от 6500 до 12 000 тенге, при этом индивидуальные заказы традиционно стоят дороже.

Самые высокие ценники зафиксированы в Атырау — от 6000 до 30 000 тенге, особенно на сложные дизайнерские торты. В Уральске разброс также значительный: от 6000 до 27 000 тенге. В Актау и Актобе килограмм торта обойдется в среднем от 6500-7500 до 12 000-15 000 тенге.

Фото: Kazinform

В северных и восточных регионах цены остаются более умеренными. Так, в Петропавловске торт можно найти от 3000 до 14 000 тенге, в Кокшетау — от 3000 до 10 000 тенге, в Костанае — от 3500 до 7000 тенге. Похожие расценки в Павлодаре, Семее и Усть-Каменогорске, где торт стоит в пределах 3000-10 000 тенге.

В Караганде цены начинаются от 3500 и доходят до 12 000 тенге, в Жезказгане — от 4000 до 15 000 тенге. На юге страны самым доступным городом остается Тараз — от 2000 до 7000 тенге за килограмм. В Шымкенте, Талдыкоргане и Туркестане диапазон шире — от 3500-4300 до 14 000-15 000 тенге.

Отдельно выделяется Кызылорда, где стоимость тортов начинается сразу с 8000 тенге и может доходить до 14 000 тенге.

В целом по стране минимальные цены по-прежнему предлагают супермаркеты и небольшие пекарни, тогда как авторские торты с индивидуальным дизайном и сложными начинками могут стоить в разы дороже — особенно в крупных городах и нефтяных регионах.

