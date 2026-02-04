Законопроект по охране труда и защите прав работников рассмотрят в Мажилисе

Депутаты рассмотрят проект ратификации временного торгового соглашения между Евразийским экономическим союзом и его государствами-членами с одной стороны и Монголией с другой стороны.

Во втором чтении будут обсуждаться законодательные поправки по вопросам совершенствования безопасных условий труда и защиты трудовых прав работников. В их рамках вводится новый механизм защиты работников, пострадавших на производстве.

— Проблема, когда всю вину пытаются возложить на работника, встречается довольно часто. В чем суть? Нужно честно сказать: если происходит несчастный случай, комиссия зачастую стремится переложить всю ответственность на самого работника. Якобы «сам виноват, не соблюдал технику безопасности», и в итоге 50%, а то и 70% вины навешивают на пострадавшего. Из-за этого работник, утративший здоровье, лишается и положенной ему компенсации. Поэтому мы предложили следующую норму: даже если будет установлена «грубая неосторожность» работника, его степень ответственности не может превышать 25%, — сообщил депутат Асхат Аймагамбетов.

По его мнению, эта норма крайне важна для защиты пострадавшего сотрудника. Кроме того, она будет стимулировать работодателя не уходить от ответственности и обеспечивать безопасные условия труда.

Кроме того, профильные комитеты ожидают принятия в работу новых законопроектов: о психологической деятельности, по вопросам деятельности специальных государственных органов республики с сопутствующими поправками и о ратификации Соглашения между правительствами Казахстана и Австрии о реадмиссии и транзите лиц с незаконным пребыванием.