    08:00, 04 Февраль 2026 | GMT +5

    Законопроект по охране труда и защите прав работников рассмотрят в Мажилисе

    4 февраля в 09:00 состоится пленарное заседание Мажилиса Парламента РК, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Мажилис
    Фото: Виктор Федюнин / Kazinform

    Депутаты рассмотрят проект ратификации временного торгового соглашения между Евразийским экономическим союзом и его государствами-членами с одной стороны и Монголией с другой стороны.

    Во втором чтении будут обсуждаться законодательные поправки по вопросам совершенствования безопасных условий труда и защиты трудовых прав работников. В их рамках вводится новый механизм защиты работников, пострадавших на производстве.

    — Проблема, когда всю вину пытаются возложить на работника, встречается довольно часто. В чем суть? Нужно честно сказать: если происходит несчастный случай, комиссия зачастую стремится переложить всю ответственность на самого работника. Якобы «сам виноват, не соблюдал технику безопасности», и в итоге 50%, а то и 70% вины навешивают на пострадавшего. Из-за этого работник, утративший здоровье, лишается и положенной ему компенсации. Поэтому мы предложили следующую норму: даже если будет установлена «грубая неосторожность» работника, его степень ответственности не может превышать 25%, — сообщил депутат Асхат Аймагамбетов. 

    По его мнению, эта норма крайне важна для защиты пострадавшего сотрудника. Кроме того, она будет стимулировать работодателя не уходить от ответственности и обеспечивать безопасные условия труда.

    Кроме того, профильные комитеты ожидают принятия в работу новых законопроектов: о психологической деятельности, по вопросам деятельности специальных государственных органов республики с сопутствующими поправками и о ратификации Соглашения между правительствами Казахстана и Австрии о реадмиссии и транзите лиц с незаконным пребыванием.

    Карина Кущанова
