РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    11:26, 19 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Ответственность работника при несчастных случаях ограничили в Казахстане — не более 25%

    Введен новый механизм защиты работника, пострадавшего на производстве. Об этом на пленарном заседании Мажилиса, где в первом чтении обсуждался законопроект, направленный на защиту прав работников, сообщил депутат Асхат Аймагамбетов, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Уровень производственного травматизма в Казахстане снизился на 4,5%
    Фото: МТСЗН

    — Проблема, когда всю вину пытаются возложить на работника, встречается довольно часто. В чем суть? Нужно честно сказать: если происходит несчастный случай, комиссия зачастую стремится переложить всю ответственность на самого работника. Якобы «сам виноват, не соблюдал технику безопасности», и в итоге 50%, а то и 70% вины навешивают на пострадавшего. Из-за этого работник, утративший здоровье, лишается и положенной ему компенсации. Поэтому мы предложили следующую норму: даже если будет установлена «грубая неосторожность» работника, его степень ответственности не может превышать 25%, — сказал А. Аймагамбетов.

    По его мнению, эта норма крайне важна для защиты пострадавшего сотрудника. Кроме того, она будет стимулировать работодателя не уходить от ответственности и обеспечивать безопасные условия труда.

    Ранее стало известно, что в Казахстане обновят состав комиссий по несчастным случаям.

    Теги:
    Производственный травматизм Мажилис
    Адиль Саптаев
    Адиль Саптаев
    Автор
    Сейчас читают