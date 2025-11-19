Ответственность работника при несчастных случаях ограничили в Казахстане — не более 25%

— Проблема, когда всю вину пытаются возложить на работника, встречается довольно часто. В чем суть? Нужно честно сказать: если происходит несчастный случай, комиссия зачастую стремится переложить всю ответственность на самого работника. Якобы «сам виноват, не соблюдал технику безопасности», и в итоге 50%, а то и 70% вины навешивают на пострадавшего. Из-за этого работник, утративший здоровье, лишается и положенной ему компенсации. Поэтому мы предложили следующую норму: даже если будет установлена «грубая неосторожность» работника, его степень ответственности не может превышать 25%, — сказал А. Аймагамбетов.

По его мнению, эта норма крайне важна для защиты пострадавшего сотрудника. Кроме того, она будет стимулировать работодателя не уходить от ответственности и обеспечивать безопасные условия труда.

Ранее стало известно, что в Казахстане обновят состав комиссий по несчастным случаям.