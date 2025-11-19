РУ
    11:09, 19 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Состав комиссий по несчастным случаям обновят в РК: появятся независимые стороны

    Во время пленарного заседания Мажилиса, где в первом чтении обсуждался законопроект, направленный на защиту прав работников, депутат Асхат Аймагамбетов заявил, что в состав комиссии по расследованию несчастных случаев на производстве будут привлекаться независимые стороны, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Уровень производственного травматизма в Казахстане снизился на 3,4%
    Фото: МТСЗН

    — Если говорить о защите интересов работника при трудовых спорах, то сейчас, если на производстве произошел несчастный случай, комиссию по его расследованию формирует и возглавляет сам работодатель. Поэтому во многих случаях расследование проходит субъективно, а работник или его семья не получают справедливости, что приводит к недоверию. Именно поэтому, чтобы сделать процесс расследования объективным, мы предлагаем включить в состав комиссии независимые стороны — медиаторов, а также родственников пострадавшего или его адвоката, — сказал А. Аймагамбетов.

    По его словам, если расследование будет открытым и в нем примут участие несколько сторон, это сделает процесс более справедливым и позволит учесть голос простого работника.

    Кроме того, депутат остановился на вопросе определения степени тяжести производственных травм.

    — Например, работник получил травму. Как врач определит ее степень тяжести? Вы удивитесь, но врачи до сих пор используют Методические рекомендации аж 1994 года, то есть устаревший документ. И это не закон и не нормативный акт! В чем проблема? В отсутствии четкого и единого стандарта.

    Одну и ту же травму в одном городе могут признать «тяжелой», а в другом — «легкой». А размер компенсации работнику напрямую зависит от именно этого медицинского заключения. В чем решение? Мы устраняем этот правовой пробел. Министерству здравоохранения будет предоставлено полномочие утвердить четкие и единые правила определения степени тяжести производственных травм. В таких странах, как Франция и Канада, этот вопрос давно стандартизирован. В результате споров станет меньше, и каждый работник сможет получить справедливую компенсацию в соответствии со своей травмой, — отметил Асхат Аймагамбетов.

    По его мнению, эта норма необходима для обеспечения справедливости при оплате труда.

    Ранее заместитель Премьер-министра — министр национальной экономики Серик Жумангарин сообщил, как будут повышать доходы казахстанцев.

    Асхат Аймагамбетов Работа Производственный травматизм Депутаты Мажилис
