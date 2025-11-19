Состав комиссий по несчастным случаям обновят в РК: появятся независимые стороны

— Если говорить о защите интересов работника при трудовых спорах, то сейчас, если на производстве произошел несчастный случай, комиссию по его расследованию формирует и возглавляет сам работодатель. Поэтому во многих случаях расследование проходит субъективно, а работник или его семья не получают справедливости, что приводит к недоверию. Именно поэтому, чтобы сделать процесс расследования объективным, мы предлагаем включить в состав комиссии независимые стороны — медиаторов, а также родственников пострадавшего или его адвоката, — сказал А. Аймагамбетов.

По его словам, если расследование будет открытым и в нем примут участие несколько сторон, это сделает процесс более справедливым и позволит учесть голос простого работника.

Кроме того, депутат остановился на вопросе определения степени тяжести производственных травм.

— Например, работник получил травму. Как врач определит ее степень тяжести? Вы удивитесь, но врачи до сих пор используют Методические рекомендации аж 1994 года, то есть устаревший документ. И это не закон и не нормативный акт! В чем проблема? В отсутствии четкого и единого стандарта. Одну и ту же травму в одном городе могут признать «тяжелой», а в другом — «легкой». А размер компенсации работнику напрямую зависит от именно этого медицинского заключения. В чем решение? Мы устраняем этот правовой пробел. Министерству здравоохранения будет предоставлено полномочие утвердить четкие и единые правила определения степени тяжести производственных травм. В таких странах, как Франция и Канада, этот вопрос давно стандартизирован. В результате споров станет меньше, и каждый работник сможет получить справедливую компенсацию в соответствии со своей травмой, — отметил Асхат Аймагамбетов.

По его мнению, эта норма необходима для обеспечения справедливости при оплате труда.

