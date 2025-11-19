Как будут повышать доходы казахстанцев: в Правительстве представили программу на 2026–2028 годы

— Приоритетом Программы является повышение реальных доходов населения за счет обеспечения качественного и устойчивого роста экономики и снижения инфляции. Для этого в программе предусмотрен набор мер и инструментов ключевых направлений экономической политики, — отметил вице-премьер на заседании Правительства.

По его словам, для обеспечения качественного экономического роста акцент будет сделан на развитие несырьевых секторов, повышение производительности труда, технологическое обновление и цифровизацию экономики.

— Ежегодно планируется запуск более 100 инвестиционных проектов в обрабатывающей промышленности и АПК. Продолжится реализация 17 крупных проектов высокого передела в металлургии, машиностроении, нефтегазохимии и АПК. Важную роль будет играть реализация Национального инфраструктурного плана до 2029 года. В активную фазу войдет реализация Национального проекта по модернизации энергетического и коммунального секторов. В 2026–2028 годах экономика будет расти в среднем на уровне не ниже 5% в год, — сообщил Серик Жумангарин.

При этом, по его словам, Правительство будет таргетировать не просто рост в отраслях в структуре ВВП. В обеспечении роста будет учитываться вклад таких важных факторов, как человеческий капитал, основной капитал, природные ресурсы, производительность труда и технологии.

— Приоритетом станет наращивание долгосрочной производственной способности через рост производительности труда, эффективной занятости и технологического уровня капитала. В свою очередь это приведет к постепенному устранению разрыва между ростом ВВП и ростом заработной платы, — подчеркнул министр.

Банки второго уровня и Холдинг «Байтерек» станут основными источниками кредитования реального сектора, а также ключевыми каналами финансирования точек роста экономики и лидеров отраслей.

Для реализации проактивной политики экономического роста будет усилена роль Холдинга «Байтерек».

Планируется перейти от распределительной к стратегической инвестиционной деятельности Холдинга.

— На сегодня он уже трансформирован в Инвестиционный холдинг страны. Холдинг сосредоточится на реализации 15-20 системообразующих проектов, обеспечивающих наибольший мультипликативный эффект для национальной экономики.

Приоритетами для финансирования будут являться ГМК, машиностроение, энергетика, инфраструктура, туризм, АПК, пищевая промышленность, химия, нефтегазохимия, агрохимия, производство строительных материалов, — сказал Серик Жумангарин.

Для этого в 2026–2028 годах Правительство продолжит выделение бюджетных средств АО «Байтерек» в размере до 1 трлн тенге в соответствии параметрами республиканского бюджета.

Также, по словам вице-министра, для привлечения иностранных инвестиций будет использован потенциал МФЦА.

— Контрцикличная фискальная политика станет важным дезинфляционным фактором и фактором укрепления устойчивости госфинансов. Для этого будет обеспечено соблюдение бюджетных правил по трансфертам из Национального фонда и росту расходов бюджета. Дефицит бюджета планируется сократить в 2028 году до 0,9% к ВВП, а ненефтяной дефицит — до 2,7% к ВВП. Государственный долг будет поддерживаться на стабильном уровне к ВВП — не выше 26%, — добавил Серик Жумангарин.

Будет продолжена работа по повышению суверенного кредитного рейтинга страны, в том числе путем регулярного размещения государственных ценных бумаг на внешних рынках.

С учетом соотношения валютных активов и обязательств Правительство будет оставаться внешним нетто-кредитором.

Ранее сообщалось, что Правительство РК рассмотрит вопрос повышения минимальной заработной платы в 2027–2028 годах.