Повышение минимальной зарплаты в 2027–2028 годах планируют рассмотреть в Казахстане
Правительство РК рассмотрит вопрос повышения минимальной заработной платы в 2027–2028 годах, заявил заместитель Премьер-министра — министр национальной экономики Серик Жумангарин, передает корреспондент агентства Kazinform.
Сегодня на заседании Правительства он представил проект Программы совместных действий Правительства, Национального Банка и АРРФР по макроэкономической стабилизации и повышению благосостояния населения на 2026–2028 годы.
По словам министра, для поддержки доходов населения в стране продолжится реализация программ содействия занятости. Особое внимание будет уделено регионам с низкой экономической активностью.
Также будут приняты меры по повышению адресности социальной поддержки.
— Для повышения прозрачности и адресности социальных выплат планируется расширение применения цифровых технологий. В 2027–2028 годах будет рассмотрен вопрос повышения минимальной заработной платы, — озвучил Серик Жумангарин во время своего выступления на заседании Правительства.
Он отметил, что в 2026–2028 годах рост реальных доходов населения в среднем составит не ниже 2-3% в год.
Ранее сообщалось, что пенсионные выплаты в Казахстане превысили 3,5 трлн тенге с начала года.