    10:06, 19 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Повышение минимальной зарплаты в 2027–2028 годах планируют рассмотреть в Казахстане

    Правительство РК рассмотрит вопрос повышения минимальной заработной платы в 2027–2028 годах, заявил заместитель Премьер-министра — министр национальной экономики Серик Жумангарин, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Правительство РК
    Фото: Правительство РК

    Сегодня на заседании Правительства он представил проект Программы совместных действий Правительства, Национального Банка и АРРФР по макроэкономической стабилизации и повышению благосостояния населения на 2026–2028 годы.

    По словам министра, для поддержки доходов населения в стране продолжится реализация программ содействия занятости. Особое внимание будет уделено регионам с низкой экономической активностью.

    Также будут приняты меры по повышению адресности социальной поддержки.

    — Для повышения прозрачности и адресности социальных выплат планируется расширение применения цифровых технологий. В 2027–2028 годах будет рассмотрен вопрос повышения минимальной заработной платы, — озвучил Серик Жумангарин во время своего выступления на заседании Правительства.

    Он отметил, что в 2026–2028 годах рост реальных доходов населения в среднем составит не ниже 2-3% в год.

    Ранее сообщалось, что пенсионные выплаты в Казахстане превысили 3,5 трлн тенге с начала года. 

    Карина Кущанова
    Автор
