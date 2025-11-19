Повышение минимальной зарплаты в 2027–2028 годах планируют рассмотреть в Казахстане

Сегодня на заседании Правительства он представил проект Программы совместных действий Правительства, Национального Банка и АРРФР по макроэкономической стабилизации и повышению благосостояния населения на 2026–2028 годы.

По словам министра, для поддержки доходов населения в стране продолжится реализация программ содействия занятости. Особое внимание будет уделено регионам с низкой экономической активностью.

Также будут приняты меры по повышению адресности социальной поддержки.

— Для повышения прозрачности и адресности социальных выплат планируется расширение применения цифровых технологий. В 2027–2028 годах будет рассмотрен вопрос повышения минимальной заработной платы, — озвучил Серик Жумангарин во время своего выступления на заседании Правительства.

Он отметил, что в 2026–2028 годах рост реальных доходов населения в среднем составит не ниже 2-3% в год.

Ранее сообщалось, что пенсионные выплаты в Казахстане превысили 3,5 трлн тенге с начала года.