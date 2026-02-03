РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    13:31, 03 Февраль 2026 | GMT +5

    Казахстан завершил юниорский чемпионат мира по шорт-треку с двумя медалями

    В Солт-Лейк-Сити (США) завершился юниорский чемпионат мира по шорт-треку, где команда Казахстана завоевала две медали, передает агентство Кazinform со ссылкой на НОК

    Казахстан завершил юниорский чемпионат мира по шорт-треку с двумя медалями
    Фото: НОК РК

    Как отмечается, бронзовым призером стал Богдан Вехов. Спортсмен показал третий результат на дистанции 1000 метров.

    В женской эстафете Полина Омельчук, Нурия Алпысбай, Гульдана Жалмухан, Анастасия Галечина также поднялись на третью ступень пьедестала.

    Полина Омельчук на дистанции 1000 метров остановилась в шаге от награды, став четвертой. При этом спортсменка дважды дошла до финала B (500 и 1500 метров).

    В финал В смогли пробиться Богдан Вехов (1500 метров), Павел Цой и Тамирлан Жолдас (500 метров), а также мужская команда в эстафете.

    Напомним, стало известно, что Алматы примет Зимние Азиатские игры 2029 года.

    Теги:
    Спорт спортсмены Казахстана Казахстан Шорт-трек США
    Дамира Кеңесбай
    Дамира Кеңесбай
    Автор
    Сейчас читают