Казахстан завершил юниорский чемпионат мира по шорт-треку с двумя медалями

Как отмечается, бронзовым призером стал Богдан Вехов. Спортсмен показал третий результат на дистанции 1000 метров.

В женской эстафете Полина Омельчук, Нурия Алпысбай, Гульдана Жалмухан, Анастасия Галечина также поднялись на третью ступень пьедестала.

Полина Омельчук на дистанции 1000 метров остановилась в шаге от награды, став четвертой. При этом спортсменка дважды дошла до финала B (500 и 1500 метров).

В финал В смогли пробиться Богдан Вехов (1500 метров), Павел Цой и Тамирлан Жолдас (500 метров), а также мужская команда в эстафете.

Напомним, стало известно, что Алматы примет Зимние Азиатские игры 2029 года.