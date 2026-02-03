Казахстан завершил юниорский чемпионат мира по шорт-треку с двумя медалями
В Солт-Лейк-Сити (США) завершился юниорский чемпионат мира по шорт-треку, где команда Казахстана завоевала две медали, передает агентство Кazinform со ссылкой на НОК.
Как отмечается, бронзовым призером стал Богдан Вехов. Спортсмен показал третий результат на дистанции 1000 метров.
В женской эстафете Полина Омельчук, Нурия Алпысбай, Гульдана Жалмухан, Анастасия Галечина также поднялись на третью ступень пьедестала.
Полина Омельчук на дистанции 1000 метров остановилась в шаге от награды, став четвертой. При этом спортсменка дважды дошла до финала B (500 и 1500 метров).
В финал В смогли пробиться Богдан Вехов (1500 метров), Павел Цой и Тамирлан Жолдас (500 метров), а также мужская команда в эстафете.
Напомним, стало известно, что Алматы примет Зимние Азиатские игры 2029 года.