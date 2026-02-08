РУ
    18:41, 07 Февраль 2026 | GMT +5

    Колонну из 170 автомобилей сопроводили из Семея в Усть-Каменогорск

    Более 170 автомобилей без происшествий преодолели автодорогу Усть-Каменогорск — Семей в условиях осложнённой погоды, передаёт корреспондент агентства Kazinform.

    Колонну из 170 автомобилей сопроводили из Семея в Усть-Каменогорск
    Кадр из видео

    Из-за метели и ухудшения видимости движение на трассе было организовано в колонном режиме. Для снижения рисков и обеспечения безопасности дорожного движения сопровождение автотранспорта осуществляли сотрудники батальона патрульной полиции департамента полиции ВКО.

    — Сопровождение было организовано в связи с неблагоприятными метеоусловиями. Движение колонной позволило исключить аварийные ситуации и обеспечить безопасный проезд всех участников дорожного движения, — сообщили в пресс-службе ДП ВКО.

    В полиции уточнили, что водителей заранее проинформировали о порядке движения и необходимости строгого соблюдения дистанции и скоростного режима. По итогам проезда все автомобили благополучно достигли пункта назначения, дорожно-транспортных происшествий зарегистрировано не было.

    В ведомстве напомнили, что при резком ухудшении погодных условий водителям следует по возможности отказаться от поездок на дальние расстояния и ориентироваться на официальные сообщения дорожных и экстренных служб.

    Ранее мы рассказывали, какие трассы в Казахстане закрыты и открыты 7 февраля.

    Теги:
    Семей ВКО Восточно-Казахстанская область Регионы Казахстана Полиция Трассы Область Абай Авто Непогода Усть-Каменогорск
    Руслан Мухамедьяров
    Руслан Мухамедьяров
    Автор
