Колонну из 170 автомобилей сопроводили из Семея в Усть-Каменогорск

Из-за метели и ухудшения видимости движение на трассе было организовано в колонном режиме. Для снижения рисков и обеспечения безопасности дорожного движения сопровождение автотранспорта осуществляли сотрудники батальона патрульной полиции департамента полиции ВКО.

— Сопровождение было организовано в связи с неблагоприятными метеоусловиями. Движение колонной позволило исключить аварийные ситуации и обеспечить безопасный проезд всех участников дорожного движения, — сообщили в пресс-службе ДП ВКО.

В полиции уточнили, что водителей заранее проинформировали о порядке движения и необходимости строгого соблюдения дистанции и скоростного режима. По итогам проезда все автомобили благополучно достигли пункта назначения, дорожно-транспортных происшествий зарегистрировано не было.

В ведомстве напомнили, что при резком ухудшении погодных условий водителям следует по возможности отказаться от поездок на дальние расстояния и ориентироваться на официальные сообщения дорожных и экстренных служб.

Ранее мы рассказывали, какие трассы в Казахстане закрыты и открыты 7 февраля.