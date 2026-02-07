Какие трассы в Казахстане закрыты и открыты 7 февраля

По состоянию на 08:30 7 февраля 2026 года движение открыто для всех видов автотранспорта на следующих участках автодорог республиканского значения:

Область Улытау

— на автодороге «Кызылорда — Жезказган — Караганда — Шидерты» км. 433 — 750 (город Жезказган — поселок Жанаарка);

— на автодороге «Кызылорда — Жезказган — Караганда — Шидерты» км. 750 — 788 (поселок Жанаарка — граница Карагандинской области).

Область Жетысу

— на автодороге «Ушарал — Достык» км. 84-164 (с.Коктума — ст. Достык).

Карагандинская область

— на автодороге «Астана — Караганды — Алматы» км. 92 — 164 (граница Акмолинской области — ПВП Темиртау);

— на автодороге «Кызылорда — Жезказган — Караганда — Шидерты» км. 788 — 906 (граница Улытауской области — поселок Топар);

— на автодороге «Кызылорда — Жезказган — Караганда — Шидерты» км. 970 — 1064 (город Караганда — поселок Молодежный);

— на автодороге «Кызылорда — Жезказган — Караганда — Шидерты» км. 1064 — 1135 (поселок Молодежный — граница Павлодарской области).

Павлодарская область

— на автодороге «Кызылорда — Жезказган — Караганда — Шидерты» км. 1135 — 1206 (граница Карагандинской области — поселок Шидерты);

— на автодороге «Астана — Шидерты — Павлодар — Успенка — гр. РФ» км. 254 — 431 (поселок Шидерты — поселок Атамекен);

— на автодороге «Астана — Шидерты — Павлодар — Успенка — гр. РФ» км. 200 — 254 (граница Акмолинской области — поселок Шидерты).

Акмолинская область

— на автодороге «Астана — Караганды — Алматы» км. 30 — 92 (ПВП Жибек Жолы — граница Карагандинской области);

— на автодороге «Астана — Шидерты — Павлодар — Успенка — гр. РФ» км. 16 — 200 (город Астана — граница Павлодарской области).

Закрытые дороги

В связи с ухудшением погодных условий, введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на следующих автодорогах республиканского значения:

Область Абай

— на автодороге «Усть-Каменогорск-Семей» км. 103-198, (уч. граница ВКО — город Семей).

— на автодороге «Алматы-Талдыкорган-Усть-Каменогорск-Шемонаиха-граница РФ» км. 778-1013 (уч. город Аягоз — граница ВКО).

Восточно-Казахстанская область

— на автодороге «Алматы-Талдыкорган-Усть-Каменогорск-Шемонаиха-гр.РФ» км. 1013-1062 (уч. граница области Абай — пост Рубеж).

— на автодороге «Усть-Каменогорск — Риддер — гр. РФ» км 15 — 105 (поселок Белоусовка — город Риддер);

— на автодороге «Алматы-Талдыкорган-Усть-Каменогорск-Шемонаиха-граница РФ» км. 1104-1191, (уч. село Глубокое-город Шемонаиха);

— на автодороге «Усть-Каменогорск-Семей» км. 10-103, (уч. село Герасимовка — граница области Абай).

Жамбылская область

— на автодороге «граница РФ-Мартук-Актобе-Карабутак-Кызылорда-Шымкент-Тараз-Кордай-Алматы-Хоргос-граница КНР участок „Новый обход перевала Кордай“ км. 159-238, (уч. село Кенен — село Кайнар). Движение будет осуществляться через старый перевал Кордай.

Карагандинская область

— на автодороге KAZ15 «Караганды-Аягоз-Тарбагатай-Богас» км. 17-60, (уч. город Караганда — поселок Ботакара).

— на автодороге KAZ01 «Астана-Караганда (с обходом)-Алматы» км. 248-592, (уч. поселок Атамекен — город Балхаш).

Павлодарская область

— в связи повреждением краевых балок пролетного строения транспортной развязки, введено временное ограничение движения для всех видов автотранспорта на автодороге «Астана — Шидерты — Павлодар-Успенка — граница РФ» (уч. развязки «Калкаман» — въезд в поселок Калкаман и выезд в сторону Астаны).

Также в связи с тяжелыми горными условиями в Восточно-Казахстанской области на Осиновском перевале введено ограничение движения для грузового автотранспорта с прицепом и полуприцепом на км. 46-66, (уч. поворот на село Северный — поворот на город Серебрянск).

Напомним, синоптики объявили штормовое предупреждение на субботу в 16 областях, а также в Астане, Алматы и Шымкенте.