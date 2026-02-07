РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    08:46, 07 Февраль 2026 | GMT +5

    Какие трассы в Казахстане закрыты и открыты 7 февраля

    В нацкомпании «КазАвтоЖол» рассказали о ситуации на автомобильных дорогах Казахстана, передает корреспондент агентства Kazinform.

    закрытие дорог, зима, дорога, трасса, снег, гололед
    Фото: Pexels

    По состоянию на 08:30 7 февраля 2026 года движение открыто для всех видов автотранспорта на следующих участках автодорог республиканского значения:

    Область Улытау

    — на автодороге «Кызылорда — Жезказган — Караганда — Шидерты» км. 433 — 750 (город Жезказган — поселок Жанаарка);

    — на автодороге «Кызылорда — Жезказган — Караганда — Шидерты» км. 750 — 788 (поселок Жанаарка — граница Карагандинской области).

    Область Жетысу

    — на автодороге «Ушарал — Достык» км. 84-164 (с.Коктума — ст. Достык).

    Карагандинская область

    — на автодороге «Астана — Караганды — Алматы» км. 92 — 164 (граница Акмолинской области — ПВП Темиртау);

    — на автодороге «Кызылорда — Жезказган — Караганда — Шидерты» км. 788 — 906 (граница Улытауской области — поселок Топар);

    — на автодороге «Кызылорда — Жезказган — Караганда — Шидерты» км. 970 — 1064 (город Караганда — поселок Молодежный);

    — на автодороге «Кызылорда — Жезказган — Караганда — Шидерты» км. 1064 — 1135 (поселок Молодежный — граница Павлодарской области).

    Павлодарская область

    — на автодороге «Кызылорда — Жезказган — Караганда — Шидерты» км. 1135 — 1206 (граница Карагандинской области — поселок Шидерты);

    — на автодороге «Астана — Шидерты — Павлодар — Успенка — гр. РФ» км. 254 — 431 (поселок Шидерты — поселок Атамекен);

    — на автодороге «Астана — Шидерты — Павлодар — Успенка — гр. РФ» км. 200 — 254 (граница Акмолинской области — поселок Шидерты).

    Акмолинская область

    — на автодороге «Астана — Караганды — Алматы» км. 30 — 92 (ПВП Жибек Жолы — граница Карагандинской области);

    — на автодороге «Астана — Шидерты — Павлодар — Успенка — гр. РФ» км. 16 — 200 (город Астана — граница Павлодарской области).

    Закрытые дороги

    В связи с ухудшением погодных условий, введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на следующих автодорогах республиканского значения:

    Область Абай

    — на автодороге «Усть-Каменогорск-Семей» км. 103-198, (уч. граница ВКО — город Семей).

    — на автодороге «Алматы-Талдыкорган-Усть-Каменогорск-Шемонаиха-граница РФ» км. 778-1013 (уч. город Аягоз — граница ВКО).

    Восточно-Казахстанская область

    — на автодороге «Алматы-Талдыкорган-Усть-Каменогорск-Шемонаиха-гр.РФ» км. 1013-1062 (уч. граница области Абай — пост Рубеж).

    — на автодороге «Усть-Каменогорск — Риддер — гр. РФ» км 15 — 105 (поселок Белоусовка — город Риддер);

    — на автодороге «Алматы-Талдыкорган-Усть-Каменогорск-Шемонаиха-граница РФ» км. 1104-1191, (уч. село Глубокое-город Шемонаиха);

    — на автодороге «Усть-Каменогорск-Семей» км. 10-103, (уч. село Герасимовка — граница области Абай).

    Жамбылская область

    — на автодороге «граница РФ-Мартук-Актобе-Карабутак-Кызылорда-Шымкент-Тараз-Кордай-Алматы-Хоргос-граница КНР участок „Новый обход перевала Кордай“ км. 159-238, (уч. село Кенен — село Кайнар). Движение будет осуществляться через старый перевал Кордай.

    Карагандинская область

    — на автодороге KAZ15 «Караганды-Аягоз-Тарбагатай-Богас» км. 17-60, (уч. город Караганда — поселок Ботакара).

    — на автодороге KAZ01 «Астана-Караганда (с обходом)-Алматы» км. 248-592, (уч. поселок Атамекен — город Балхаш).

    Павлодарская область

    — в связи повреждением краевых балок пролетного строения транспортной развязки, введено временное ограничение движения для всех видов автотранспорта на автодороге «Астана — Шидерты — Павлодар-Успенка — граница РФ» (уч. развязки «Калкаман» — въезд в поселок Калкаман и выезд в сторону Астаны).

    Также в связи с тяжелыми горными условиями в Восточно-Казахстанской области на Осиновском перевале введено ограничение движения для грузового автотранспорта с прицепом и полуприцепом на км. 46-66, (уч. поворот на село Северный — поворот на город Серебрянск).

    Напомним, синоптики объявили штормовое предупреждение на субботу в 16 областях, а также в Астане, Алматы и Шымкенте.

    Теги:
    Дороги Регионы Казахстана Трассы Закрытие дорог
    Камшат Абдирайым
    Камшат Абдирайым
    Автор
    Сейчас читают