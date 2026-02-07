РУ
телерадиокомплекс президента РК
    01:45, 07 Февраль 2026

    Снег, метель и морозы ожидаются в Казахстане

    В 16 областях, а также в Астане, Алматы и Шымкенте объявили штормовое предупреждение на субботу, 7 февраля, передает Kazinform со ссылкой на РГП «Казгидромет».

    метель, снег, погода, ауа райы, қар, боран
    Фото: Kazinform

    Астана
    7 февраля ночью ожидаются снег, низовая метель. На дорогах гололедица.

    Область Абай
    7 февраля ночью ожидаются снег, метель, гололед, на востоке, юге области временами сильный снег, днем на севере, востоке, юге области ожидаются снег, метель, гололед. Ночью и утром на юге области туман. Ветер южный, юго-западный на западе, севере, в центре области 15–20 м/с, ночью порывы 23–28 м/с. На западе, севере области ожидается резкое понижение температуры воздуха ночью и днем до 12–17 мороза, 8 февраля дальнейшее понижение ночью до 15–20, на юге области до 12 мороза.

    Акмолинская область
    7 февраля ожидается резкое понижение температуры воздуха ночью до 17–22, на западе области до 25 мороза. Ночью и утром на юге, востоке области ожидаются снег, низовая метель. На западе, севере, востоке области ожидается туман. На дорогах гололедица. Ветер западный, ночью на юге, востоке области порывы 15–20 м/с. 

    Актюбинская область
    7 февраля на севере, юге, востоке области ожидается туман.

    Алматинская область
    7 февраля днем на юге, в горных районах временами ожидаются сильные осадки (дождь, снег). Гололед. На севере, юге, в горных районах области временами туман. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, на юге области порывы 15–20 м/с.

    Алматы
    7 февраля временами ожидаются гололед, туман.

    Атырауская область
    7 февраля на севере, юге, востоке области ожидается туман. Ветер юго-восточный, на западе, юге, востоке области порывы 15–20 м/с.

    Восточно-Казахстанская область
    7 февраля ожидаются снег, метель, гололед, на западе, севере области временами сильный снег. Ночью и утром на юге области туман. Ветер восточный, юго-восточный, на западе, севере, юго-востоке области 15–20 м/с, ночью порывы 23–28 м/с.

    Жамбылская область
    7 февраля ночью на юге, востоке, в горных районах ожидаются снег, низовая метель, гололед, днем на юге, востоке, в горных районах области осадки (дождь, снег), низовая метель, гололед. Временами туман. Ветер юго-западный с переходом на северо-восточный, ночью на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15–20 м/с, порывы 25 м/с, днем в горных районах 15–20 м/с.

    Область Жетысу
    7 февраля ночью в горных районах ожидаются сильные осадки (дождь, снег). На севере, востоке, в центре, горных районах временами туман, гололед, низовая метель. Ветер западный, на востоке и в горных районах области порывы 15–20 м/с. Ожидается резкое понижение температуры воздуха днем до 0–5, на севере, востоке, в горных районах области 8–13 мороза.

    Западно-Казахстанская область
    7 февраля на западе, севере, востоке области ожидаются туман, гололед.

    Карагандинская область
    7 февраля ночью на западе, севере, востоке области ожидаются снег, низовая метель. На дорогах гололедица. На западе, юге области туман. Ветер юго-западный, западный, ночью на западе, севере, востоке области порывы 15–20 м/с.

    Костанайская область
    7 февраля на западе, севере, востоке области ожидается туман.

    Кызылординская область
    7 февраля в центре, на севере, юге области ожидаются гололед, туман.

    Мангистауская область
    7 февраля на западе, севере, юге области ожидается ветер юго-восточный, порывы 15–20 м/с.

    Павлодарская область
    7 февраля ночью ожидаются снег, низовая метель, гололед. Ветер западный, ночью на юге, востоке области порывы 15–20 м/с.

    Туркестанская область
    7 февраля на юге, в горных районах ожидается гололед. На западе, севере, в горных районах области туман. Ветер северо-восточный, утром и днем на горных перевалах области 15–20 м/с.

    Область Улытау
    7 февраля ночью на востоке ожидаются снег, низовая метель. На севере, в центре области туман. Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный, ночью на востоке области порывы 15–20 м/с.

    Шымкент
    7 февраля временами ожидается туман.

     

    Теги:
    Погода Казгидромет Штормовое предупреждение
    Жанара Мухамедиярова
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
