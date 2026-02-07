Снег, метель и морозы ожидаются в Казахстане

Астана

7 февраля ночью ожидаются снег, низовая метель. На дорогах гололедица.

Область Абай

7 февраля ночью ожидаются снег, метель, гололед, на востоке, юге области временами сильный снег, днем на севере, востоке, юге области ожидаются снег, метель, гололед. Ночью и утром на юге области туман. Ветер южный, юго-западный на западе, севере, в центре области 15–20 м/с, ночью порывы 23–28 м/с. На западе, севере области ожидается резкое понижение температуры воздуха ночью и днем до 12–17 мороза, 8 февраля дальнейшее понижение ночью до 15–20, на юге области до 12 мороза.

Акмолинская область

7 февраля ожидается резкое понижение температуры воздуха ночью до 17–22, на западе области до 25 мороза. Ночью и утром на юге, востоке области ожидаются снег, низовая метель. На западе, севере, востоке области ожидается туман. На дорогах гололедица. Ветер западный, ночью на юге, востоке области порывы 15–20 м/с.

Актюбинская область

7 февраля на севере, юге, востоке области ожидается туман.

Алматинская область

7 февраля днем на юге, в горных районах временами ожидаются сильные осадки (дождь, снег). Гололед. На севере, юге, в горных районах области временами туман. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, на юге области порывы 15–20 м/с.

Алматы

7 февраля временами ожидаются гололед, туман.

Атырауская область

7 февраля на севере, юге, востоке области ожидается туман. Ветер юго-восточный, на западе, юге, востоке области порывы 15–20 м/с.

Восточно-Казахстанская область

7 февраля ожидаются снег, метель, гололед, на западе, севере области временами сильный снег. Ночью и утром на юге области туман. Ветер восточный, юго-восточный, на западе, севере, юго-востоке области 15–20 м/с, ночью порывы 23–28 м/с.

Жамбылская область

7 февраля ночью на юге, востоке, в горных районах ожидаются снег, низовая метель, гололед, днем на юге, востоке, в горных районах области осадки (дождь, снег), низовая метель, гололед. Временами туман. Ветер юго-западный с переходом на северо-восточный, ночью на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15–20 м/с, порывы 25 м/с, днем в горных районах 15–20 м/с.

Область Жетысу

7 февраля ночью в горных районах ожидаются сильные осадки (дождь, снег). На севере, востоке, в центре, горных районах временами туман, гололед, низовая метель. Ветер западный, на востоке и в горных районах области порывы 15–20 м/с. Ожидается резкое понижение температуры воздуха днем до 0–5, на севере, востоке, в горных районах области 8–13 мороза.

Западно-Казахстанская область

7 февраля на западе, севере, востоке области ожидаются туман, гололед.

Карагандинская область

7 февраля ночью на западе, севере, востоке области ожидаются снег, низовая метель. На дорогах гололедица. На западе, юге области туман. Ветер юго-западный, западный, ночью на западе, севере, востоке области порывы 15–20 м/с.

Костанайская область

7 февраля на западе, севере, востоке области ожидается туман.

Кызылординская область

7 февраля в центре, на севере, юге области ожидаются гололед, туман.

Мангистауская область

7 февраля на западе, севере, юге области ожидается ветер юго-восточный, порывы 15–20 м/с.

Павлодарская область

7 февраля ночью ожидаются снег, низовая метель, гололед. Ветер западный, ночью на юге, востоке области порывы 15–20 м/с.

Туркестанская область

7 февраля на юге, в горных районах ожидается гололед. На западе, севере, в горных районах области туман. Ветер северо-восточный, утром и днем на горных перевалах области 15–20 м/с.

Область Улытау

7 февраля ночью на востоке ожидаются снег, низовая метель. На севере, в центре области туман. Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный, ночью на востоке области порывы 15–20 м/с.

Шымкент

7 февраля временами ожидается туман.