Казахстанские дипломы будут признавать в 12 странах

Текст Закона публикуется в печати.

Напомним, Азиатско-Тихоокеанская региональная конвенция о признании квалификаций в области высшего образования была принята под эгидой ЮНЕСКО 26 ноября 2011 года в городе Токио.

Документ направлен на упрощение процедуры признания дипломов, степеней, иных квалификаций и обеспечение прозрачности и справедливости при их оценке, а также на расширение академической и профессиональной мобильности между странами региона.

Согласно Конвенции, государства-участники обязуются признавать квалификации, выданные другими странами, за исключением случаев существенных различий в образовательных программах. Кроме того, предусмотрено создание национальных информационных центров в каждом присоединившемся государстве, которые будут предоставлять информацию о высшем образовании, также будет обеспечиваться обмен достоверными данными о системах образования и аккредитованных вузах.

При этом, Казахстан заявил оговорку по ряду статей, касающихся непризнания квалификаций, полученных по нетрадиционным моделям обучения или частичных учебных курсов.

На сегодня сторонами Токийской конвенции являются 12 государств, включая Афганистан, Армению, Австралию, Китай, Фиджи, Святой Престол, Японию, Монголию, Новую Зеландию, Республику Корею, Россию и Турцию.

Ранее сообщалось, что Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал Устав Совета мира, созданного по инициативе Президента США Дональда Трампа.