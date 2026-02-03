В Мажилисе обсудили налоговые условия для организаций лиц с инвалидностью

В заседании наряду с депутатами приняли участие первый вице-министр национальной экономики Азамат Амрин, представители министерств труда и социальной защиты населения, финансов, национальной экономики, а также Центра развития трудовых ресурсов.

В ходе обсуждения руководитель депутатской группы Ерлан Абдиев обратил внимание на социальную значимость изменений, предусмотренных новой редакцией Налогового кодекса.

— В связи с вступлением в силу Налогового кодекса с 1 января 2026 года у нас имеются изменения. Если до этого организации, которые получали преференции, могли устраивать всего лишь двух человек с инвалидностью и получать налоговые преференции, то в новом кодексе это число увеличено до 10. На сегодня у нас в стране 740 тысяч лиц с инвалидностью, из них трудоспособного возраста — 410 тысяч человек. На данный момент из них трудоустроены всего лишь 100 тысяч, — отметил Ерлан Абдиев.

По словам депутата, такие изменения в Налоговом кодексе должны стимулировать работодателей активнее принимать на работу лиц с инвалидностью и способствовать решению проблемы занятости.

В ходе заседания отмечено, что с 1 января 2026 года существенного увеличения налоговой нагрузки на организации лиц с инвалидностью не предусматривается. Основные налоговые льготы сохранены, а по корпоративному подоходному налогу введен механизм его снижения до 100% при соблюдении условий статьи 331 Налогового кодекса.

Фото: Мажилис РК

В новой редакции статьи уточнены критерии применения налоговых льгот. В частности, для стопроцентного уменьшения КПН достаточно трудоустройства 10 лиц с инвалидностью. Также введено требование, согласно которому такие работники не могут одновременно состоять в трудовых отношениях с несколькими организациями, пользующимися соответствующими льготами. Это направлено на повышение адресности и эффективности государственной поддержки.

По итогам заседания депутатами предложено оформить протокольное поручение Правительству о проведении анализа за последние 10 лет по крупным организациям — получателям налоговых преференций, включая оценку количества фактически трудоустроенных лиц с инвалидностью и эффективности государственной поддержки. По результатам анализа планируется рассмотреть возможность внесения дальнейших поправок в Налоговый кодекс.