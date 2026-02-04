Казахстан и Австрия усилят сотрудничество в борьбе с незаконной миграцией

Как сообщила депутат Снежанна Имашева, соглашение было заключено 28 февраля 2025 года в Астане.

— Документ регулирует вопросы реадмиссии и транзита лиц, нарушивших требования национального законодательства на территориях Казахстана и Австрии. Ратификация соглашения обеспечит благоприятные условия для сотрудничества между двумя странами и повысит эффективность борьбы с незаконной миграцией, — отметила она.

Ранее Мажилис ратифицировал Соглашение между правительствами Казахстана и Франции о реадмиссии лиц, совершенное 5 ноября 2024 года в Париже.