РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    10:25, 04 Февраль 2026 | GMT +5

    Казахстан и Австрия усилят сотрудничество в борьбе с незаконной миграцией

    Мажилис принял в работу законопроект «О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Федеральным Правительством Австрийской Республики о реадмиссии и транзите лиц с незаконным пребыванием», передает корреспондент агентства Kazinform.

    Австрия флаг
    Фото: flagi.in.ua

    Как сообщила депутат Снежанна Имашева, соглашение было заключено 28 февраля 2025 года в Астане.

    — Документ регулирует вопросы реадмиссии и транзита лиц, нарушивших требования национального законодательства на территориях Казахстана и Австрии. Ратификация соглашения обеспечит благоприятные условия для сотрудничества между двумя странами и повысит эффективность борьбы с незаконной миграцией, — отметила она. 

    Ранее Мажилис ратифицировал Соглашение между правительствами Казахстана и Франции о реадмиссии лиц, совершенное 5 ноября 2024 года в Париже.

    Теги:
    Австрия Миграция Депутаты Мажилис
    Данира Искакова
    Данира Искакова
    Автор
    Сейчас читают