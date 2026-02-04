Казахстан и Австрия усилят сотрудничество в борьбе с незаконной миграцией
Мажилис принял в работу законопроект «О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Федеральным Правительством Австрийской Республики о реадмиссии и транзите лиц с незаконным пребыванием», передает корреспондент агентства Kazinform.
Как сообщила депутат Снежанна Имашева, соглашение было заключено 28 февраля 2025 года в Астане.
— Документ регулирует вопросы реадмиссии и транзита лиц, нарушивших требования национального законодательства на территориях Казахстана и Австрии. Ратификация соглашения обеспечит благоприятные условия для сотрудничества между двумя странами и повысит эффективность борьбы с незаконной миграцией, — отметила она.
Ранее Мажилис ратифицировал Соглашение между правительствами Казахстана и Франции о реадмиссии лиц, совершенное 5 ноября 2024 года в Париже.