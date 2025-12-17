РУ
    11:17, 17 Декабрь 2025 | GMT +5

    Казахстан и Франция договорились о реадмиссии граждан

    Мажилис ратифицировал Соглашение между правительствами Казахстана и Франции о реадмиссии лиц, совершенное 5 ноября 2024 года в Париже, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Мажилис
    Кадр из видео пресс-службы Мажилиса

    Как говорится в заключении Комитета, основная цель соглашения – создание правовой основы для двустороннего сотрудничества в вопросах реадмиссии лиц, находящихся на территориях двух стран в нарушение требований национальных законодательств.

    Документ предусматривает возвращение в страну своего гражданства лиц, нарушивших условия пребывания, например, по утрате документов.

    Казахстанцы смогут вернуться из Франции в случае уведомления компетентных органов об утрате документов, удостоверяющих личность, либо незаконного пребывания в этой стране – без применения каких-либо санкций. При этом Министерство внутренних дел Франции будет оказывать им помощь в оформлении документов для возвращения на Родину.

    Кроме того, соглашение обеспечивает согласованность и упорядоченность совместных действий в процедурах приема, передачи и транзита граждан третьих стран и лиц без гражданства в государства их гражданства или постоянного проживания.

    Ранее Казахстан ратифицировал соглашение с Эстонией о реадмиссии лиц. 

