Казахстан и Франция договорились о реадмиссии граждан

Как говорится в заключении Комитета, основная цель соглашения – создание правовой основы для двустороннего сотрудничества в вопросах реадмиссии лиц, находящихся на территориях двух стран в нарушение требований национальных законодательств.

Документ предусматривает возвращение в страну своего гражданства лиц, нарушивших условия пребывания, например, по утрате документов.

Казахстанцы смогут вернуться из Франции в случае уведомления компетентных органов об утрате документов, удостоверяющих личность, либо незаконного пребывания в этой стране – без применения каких-либо санкций. При этом Министерство внутренних дел Франции будет оказывать им помощь в оформлении документов для возвращения на Родину.

Кроме того, соглашение обеспечивает согласованность и упорядоченность совместных действий в процедурах приема, передачи и транзита граждан третьих стран и лиц без гражданства в государства их гражданства или постоянного проживания.

Ранее Казахстан ратифицировал соглашение с Эстонией о реадмиссии лиц.