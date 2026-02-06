Из-за непогоды школьников в ВКО перевели на дистанционное обучение

В областном центре занятия в онлайн-режиме организовали для учащихся 0–11 классов обеих смен. Такое решение принято в связи с метелью, гололёдом и сильными порывами ветра.

Дистанционный формат обучения также введён в Курчумском районе. По информации отдела образования, из-за бурана и усиления ветра до 15–20 метров в секунду на удалённое обучение переведены школьники первой и второй смен. В полном составе — с 0 по 11 классы — занятия проходят онлайн в Алгабасской и Каратогайской средних школах. Ещё в ряде учебных заведений района дистанционно обучаются учащиеся 0–9 классов. В их числе Аксуатская, Койтасская, Кыстау-Курчумская, Монукойская, Акчийская и Жолнускауская школы.

Непогода повлияла и на учебный процесс в Зайсанском районе, где из-за метели и шквалистого ветра на дистанционное обучение перевели учащихся 0–11 классов первой смены в нескольких населённых пунктах. В онлайн-формате занятия проходят для учеников школ Шиликты, Шекарашы, Тасбастауской основной и начальной школы Карасай.

В профильных ведомствах отмечают, что формат обучения будет корректироваться в зависимости от погодной обстановки и рекомендаций экстренных служб.

Ранее сообщалось, что в Казахстане ожидается резкое похолодание.