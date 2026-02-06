Резкое похолодание ожидается в Казахстане

Астана

6 февраля ожидаются осадки, временами сильные (преимущественно снег). Гололёд. Ночью и утром туман. Утром и днём низовая метель. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, порывы 15–20 м/с.

Акмолинская область

6 февраля ожидаются снег, метель, гололёд, на юге и востоке области — осадки, временами сильные (преимущественно снег). Временами туман. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, порывы 15–20 м/с.

Актюбинская область

6 февраля ночью на востоке области ожидается низовая метель. Ветер северо-западный, порывы 15–18 м/с. Ожидается дальнейшее понижение температуры воздуха ночью до 23–28 мороза, на юге области — до 20 мороза.

Алматинская область

6 февраля днём на юге и в горных районах ожидаются сильные осадки (дождь, снег). Ночью на севере, днём на западе, юге и в горных районах — гололёд. На юге и в горах временами туман. Ветер юго-западный, порывы 15–20 м/с.

Восточно-Казахстанская область

6 февраля днём на севере области ожидаются осадки (дождь, снег), метель, гололёд. Ночью и утром на севере и юге — туман. Ветер юго-восточный, порывы днём 23–28 м/с.

Жамбылская область

6 февраля ожидается юго-западный ветер 15–20 м/с, порывы 23–28 м/с, в горах временами 30 м/с и более. Ночью на западе и севере — осадки (дождь, снег), низовая метель, гололёд; днём на юге и в горах — осадки, низовая метель, гололёд. Временами туман. Ожидается понижение температуры днём до 1 мороза – 4 тепла, на севере и в горах — до 6 мороза.

область Жетысу

6 февраля днём в горных районах ожидаются сильные осадки (дождь, снег). На западе, севере, в центре и горах — гололёд. На севере, в центре и горных районах временами туман. В районе Алакольских озёр ветер восточный 15–20 м/с, порывы 23–28 м/с, временами 30 м/с и более.

Западно-Казахстанская область

6 февраля на западе, севере и востоке области ожидается туман.

Карагандинская область

6 февраля ночью ожидаются осадки (дождь, снег), метель, гололёд, на западе — временами сильные осадки. Днём на западе, севере и востоке — осадки, метель, гололёд. На юге туман. Ветер южный, юго-западный, порывы до 23–28 м/с.

Костанайская область

6 февраля на востоке и юге ожидаются снег, метель, ночью на юге — сильный снег. На западе, севере и востоке — туман. Ветер северо-западный 15–20 м/с. Ожидается резкое понижение температуры ночью до 20–25 мороза, на западе — до 28 мороза, днём до 17–22 мороза.

Кызылординская область

6 февраля ночью ожидаются сильные осадки (дождь, снег), днём — осадки в центре, на севере и юге. Гололёд, туман, ночью метель. Ветер юго-западный, западный 15–20 м/с. Резкое понижение температуры до 2–7 мороза, на севере области — до 12 мороза.

Мангистауская область

6 февраля на юге, севере и в центре области ожидаются гололёд и туман. Ночью на северо-востоке — сильный мороз до 20 градусов.

Павлодарская область

6 февраля ожидаются осадки (снег, дождь), днём на западе и севере — сильные. Метель, гололёд. Туман. Ветер юго-западный, порывы 15–20 м/с.

Северо-Казахстанская область

6 февраля на юге, востоке и в центре ожидаются снег, метель, гололёд, туман. Ветер северо-западный, порывы 15–20 м/с. Резкое понижение температуры ночью до 18–23 мороза, на севере — до 26 мороза, днём до 15–20 мороза.

Туркестанская область

6 февраля ожидается юго-западный ветер 15–20 м/с, на севере и в горах порывы 23–28 м/с, на перевалах — 30 м/с и более. На юге и в горах — сильные осадки (дождь, снег), гололёд, низовая метель. Туман. Ожидается понижение температуры днём до 2–7 тепла, на севере и в горах — до 1 мороза.

область Улытау

6 февраля ожидаются осадки (дождь, снег), метель, гололёд, ночью на западе и севере — сильные осадки. Туман. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, порывы до 23–28 м/с.

Шымкент

6 февраля временами ожидаются сильные осадки (дождь, снег). Туман, гололёд, низовая метель. Ветер юго-западный 15–20 м/с. Днём ожидается резкое понижение температуры до 5–7 тепла.