Казахстан вошел в Топ-25 Олимпиады-2026 до ее начала

Согласно информации, наибольшее количество спортсменов — 233 — на стартующую зимнюю Олимпиаду-2026 заявили США. На втором месте по численности делегация Канады (210 атлетов). Страна-хозяйка соревнований, Италия, идет лишь на третьем месте по численности команды, сумев заявить на домашний старт 196 спортсменов. Многочисленные команды, больше 100 спортсменов, представят на зимних Олимпийских играх Германия, Швейцария, Франция, Китай, Япония, Австрия, Чехия и ряд других стран. Казахстан представят 36 спортсменов, и это 24-й показатель среди всех 92 стран-участниц.

Отметим, что из стран Центральной Азии в Олимпиаде в Милане, помимо Казахстана, участвуют Узбекистан и Кыргызстан, отправившие в Милан по два спортсмена. Всего в Играх примет участие 2871 спортсмен, которые разыграют 116 комплектов медалей в 16 видах спорта.

Церемония открытия Олимпийских игр в Милане состоится в полночь с 6 на 7 февраля по времени Казахстана, прямую трансляцию будут вести телеканалы Qazaqstan, Qazsport, «Хабар» и Jibek Joly. Расписание соревнований доступно здесь.