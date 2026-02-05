В Таразе активисты выявили предполагаемого педофила

Гражданская кампания «124» движения «Жаңа адамдар» проводится уже более двух лет. Молодые люди занимаются защитой детей от сексуальных посягательств. Они выявляют потенциально опасных людей в социальных сетях, а затем все собранные материалы передают в полицию. На днях в Таразе задержали еще одного предполагаемого педофила.

Активисты создали аккаунт 12-летней девочки, на который откликнулся мужчина, чье поведение с первых сообщений носило откровенно противоправный характер. Он предложил быстро заработать 50 тысяч тенге. Затем направил порнографическое видео с участием несовершеннолетней, уточнив, что девочке на нем 13 лет, и предложил повторить увиденное.

В ходе диалога он продолжал требовать откровенные фото и видео, а также настаивал на личной встрече. После предложения денег попытался добиться своего также обещаниями купить косметику, сладости и всего, что захочет девочка. На сообщение, в котором собеседница подчеркнула, что ей всего 12 лет, мужчина ответил, что это нормально.

Получив адрес жертвы, мужчина отправился прямо к ее подъезду, где его уже ждали активисты и полицейские. Во время встречи он долго отпирался, демонстрировал, что в его телефоне нет никаких сообщений и даже попытался стабилизировать ситуацию, сообщив правоохранительным органам, что он сам является сотрудником полиции.

Мужчину задержали. По информации пресс-службы молодежного движения «Жаңа адамдар» им оказался Дастан Кудайберген 2003 года рождения.

В Департаменте полиции Жамбылской области подтвердили, что по данному факту начато досудебное расследование и в настоящее время проводятся необходимые следственные мероприятия по установлению всех обстоятельств произошедшего. Однако вменяемую мужчине статью уголовного кодекса пока не разглашают. Как и не комментируют тот факт, является ли Кудайберген действующим сотрудником полиции.

Ранее мы рассказывали, что в Казахстане химическую кастрацию педофилов будут проводить за полгода до выхода из тюрьмы.

За изнасилование несовершеннолетних к пожизненному сроку приговорили педофилов в Жетысу, Жамбылской, Атырауской и Западно-Казахстанской областях.