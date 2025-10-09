В Жетысу отца-педофила приговорили к пожизненному сроку
В Специализированном межрайонном уголовном суде области Жетысу рассмотрено уголовное дело в отношении мужчины, обвиняемого в совершении действий сексуального характера в отношении собственной несовершеннолетней дочери, передает корреспондент агентства Kazinform.
Как сообщили в суде, разбирательство проходило в закрытом режиме, исходя из интересов несовершеннолетней потерпевшей.
Вина подсудимого подтверждена совокупностью доказательств, включая показания потерпевшей и её законного представителя, материалы следственных действий, заключения экспертов и результаты судебных экспертиз.
Прокурор в судебных прениях просил назначить подсудимому наказание в виде пожизненного лишения свободы. Законный представитель потерпевшей поддержал данную позицию. Сам обвиняемый вину не признал, его защитник настаивал на оправдательном приговоре.
Санкция части 4 статьи 121 Уголовного кодекса предусматривает наказание в виде пожизненного лишения свободы без альтернативы.
Приговором суда подсудимый был признан виновным и приговорён к пожизненному лишению свободы с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы чрезвычайной безопасности.
Приговор не вступил в законную силу.
