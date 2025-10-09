РУ
    22:50, 08 Октябрь 2025 | GMT +5

    В Жетысу отца-педофила приговорили к пожизненному сроку

    В Специализированном межрайонном уголовном суде области Жетысу рассмотрено уголовное дело в отношении мужчины, обвиняемого в совершении действий сексуального характера в отношении собственной несовершеннолетней дочери, передает корреспондент агентства Kazinform.

    насилие над детьми
    Фото: pixabay

    Как сообщили в суде, разбирательство проходило в закрытом режиме, исходя из интересов несовершеннолетней потерпевшей.

    Вина подсудимого подтверждена совокупностью доказательств, включая показания потерпевшей и её законного представителя, материалы следственных действий, заключения экспертов и результаты судебных экспертиз.

    Прокурор в судебных прениях просил назначить подсудимому наказание в виде пожизненного лишения свободы. Законный представитель потерпевшей поддержал данную позицию. Сам обвиняемый вину не признал, его защитник настаивал на оправдательном приговоре.

    Санкция части 4 статьи 121 Уголовного кодекса предусматривает наказание в виде пожизненного лишения свободы без альтернативы.

    Приговором суда подсудимый был признан виновным и приговорён к пожизненному лишению свободы с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы чрезвычайной безопасности.

    Приговор не вступил в законную силу.

    Напомним, пожизненное за насилие над 8-летней племянницей получил житель области Абай.

    Студента приговорили к пожизненному сроку за преступления против малолетних в области Абай.

    Отец-педофил приговорен к пожизненному сроку в Жамбылской области.

    Насилие над детьми Педофилия Область Жетысу Суды
