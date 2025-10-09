В Жетысу отца-педофила приговорили к пожизненному сроку

Как сообщили в суде, разбирательство проходило в закрытом режиме, исходя из интересов несовершеннолетней потерпевшей.

Вина подсудимого подтверждена совокупностью доказательств, включая показания потерпевшей и её законного представителя, материалы следственных действий, заключения экспертов и результаты судебных экспертиз.

Прокурор в судебных прениях просил назначить подсудимому наказание в виде пожизненного лишения свободы. Законный представитель потерпевшей поддержал данную позицию. Сам обвиняемый вину не признал, его защитник настаивал на оправдательном приговоре.

Санкция части 4 статьи 121 Уголовного кодекса предусматривает наказание в виде пожизненного лишения свободы без альтернативы.

Приговором суда подсудимый был признан виновным и приговорён к пожизненному лишению свободы с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы чрезвычайной безопасности.

Приговор не вступил в законную силу.

