Пожизненное за насилие над 8-летней племянницей получил житель Абая
В области Абай вынесли приговор мужчине, который обвинялся в насильственных действиях и развращении несовершеннолетней племянницы супруги, передает корреспондент агентства Kazinform.
Специализированным межрайонным судом по уголовным делам области Абай в закрытом судебном заседании рассмотрено уголовное дело по факту развращения несовершеннолетней девочки, а также неоднократных насильственных действий сексуального характера.
— В августе 2024 года М., находясь в городе Чарск Жарминского района, совершил преступления в отношении племянницы своей супруги, 2016 года рождения, — сообщили в пресс-службе суда.
Прокурор просил назначить по совокупности преступлений — пожизненное лишение свободы.
Мужчина вину в предъявленном обвинении полностью не признал и просил суд оправдать его.
Суд признал его виновным и назначил наказание в виде пожизненного лишения свободы с пожизненным лишением права занимать педагогические должности и должности, связанные с работой с несовершеннолетними.
Приговор не вступил в законную силу.
Ранее сообщалось, в Жамбылской области приговорили к пожизненному сроку насильника малолетней племянницы.
Напомним, МВД планирует пожизненно следить за педофилами в Казахстане.