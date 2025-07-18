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    17:54, 18 Июль 2025 | GMT +5

    Пожизненное за насилие над 8-летней племянницей получил житель Абая

    В области Абай вынесли приговор мужчине, который обвинялся в насильственных действиях и развращении несовершеннолетней племянницы супруги, передает корреспондент агентства Kazinform.

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    Фото: pexels.com

    Специализированным межрайонным судом по уголовным делам области Абай в закрытом судебном заседании рассмотрено уголовное дело по факту развращения несовершеннолетней девочки, а также неоднократных насильственных действий сексуального характера.

    — В августе 2024 года М., находясь в городе Чарск Жарминского района, совершил преступления в отношении племянницы своей супруги, 2016 года рождения, — сообщили в пресс-службе суда.

    Прокурор просил назначить по совокупности преступлений — пожизненное лишение свободы.

    Мужчина вину в предъявленном обвинении полностью не признал и просил суд оправдать его.

    Суд признал его виновным и назначил наказание в виде пожизненного лишения свободы с пожизненным лишением права занимать педагогические должности и должности, связанные с работой с несовершеннолетними.

    Приговор не вступил в законную силу.

    Ранее сообщалось, в Жамбылской области приговорили к пожизненному сроку насильника малолетней племянницы.

    Напомним, МВД планирует пожизненно следить за педофилами в Казахстане.

    Теги:
    Насилие над детьми Педофилия Суды Приговор Область Абай Изнасилование
    Гульжан Тасмаганбетова
    Гульжан Тасмаганбетова
    Автор
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