Пожизненное за насилие над 8-летней племянницей получил житель Абая

Специализированным межрайонным судом по уголовным делам области Абай в закрытом судебном заседании рассмотрено уголовное дело по факту развращения несовершеннолетней девочки, а также неоднократных насильственных действий сексуального характера.

— В августе 2024 года М., находясь в городе Чарск Жарминского района, совершил преступления в отношении племянницы своей супруги, 2016 года рождения, — сообщили в пресс-службе суда.

Прокурор просил назначить по совокупности преступлений — пожизненное лишение свободы.

Мужчина вину в предъявленном обвинении полностью не признал и просил суд оправдать его.

Суд признал его виновным и назначил наказание в виде пожизненного лишения свободы с пожизненным лишением права занимать педагогические должности и должности, связанные с работой с несовершеннолетними.

Приговор не вступил в законную силу.

Ранее сообщалось, в Жамбылской области приговорили к пожизненному сроку насильника малолетней племянницы.

Напомним, МВД планирует пожизненно следить за педофилами в Казахстане.