МВД планирует пожизненно следить за педофилами в Казахстане
Заместитель министра внутренних дел РК Игорь Лепеха рассказал, что за педофилами усилят надзор, передает корреспондент агентства Kazinform.
— Сегодня каждый педофил, который освобождается из мест лишения свободы в течение 8 лет состоит под административным надзором в органах внутренних дел — это срок погашения судимости. На сегодняшний день этот надзор может увеличиваться до бесконечности. Каждый раз мы будем обращаться в суд и говорить, что есть угроза, что данное лицо совершит аналогичное правонарушение, и суд будет продлевать этот надзор на полгода. В идеале мы видим это так, что они пожизненно будут стоять на учете, — заявил Игорь Лепеха в кулуарах Мажилиса.
Он также разъяснил механизм действия административного надзора.
— Во-первых, мы можем ограничить посещение им каких-то мест, то есть, к примеру, запретить ему появляться возле школ и других детских учебных заведений. Ограничение устанавливается судом, и мы если его там увидим, то будем привлекать за нарушение административного надзора. Есть соответствующая административная и уголовная ответственность. Мы можем также запретить выходить в ночное время из дома. То есть там есть целых ряд ограничений, которые устанавливаются судом, — отметил Лепеха.
Напомним, что в Казахстане 25 человек осудили пожизненно за педофилию.