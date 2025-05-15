МВД планирует пожизненно следить за педофилами в Казахстане

— Сегодня каждый педофил, который освобождается из мест лишения свободы в течение 8 лет состоит под административным надзором в органах внутренних дел — это срок погашения судимости. На сегодняшний день этот надзор может увеличиваться до бесконечности. Каждый раз мы будем обращаться в суд и говорить, что есть угроза, что данное лицо совершит аналогичное правонарушение, и суд будет продлевать этот надзор на полгода. В идеале мы видим это так, что они пожизненно будут стоять на учете, — заявил Игорь Лепеха в кулуарах Мажилиса.