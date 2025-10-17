Пожизненный срок за убийство и изнасилование девочки получил мужчина в Атырауской области

Как сообщает Верховный суд, уголовное дело было рассмотрено в отношении У., обвиняемого в изнасиловании малолетней, совершённом с применением насилия и использованием беспомощного состояния потерпевшей (ч.4 ст. 120 УК), а также в умышленном убийстве малолетней (ч.3 ст. 99 УК).

Фото: Нұрбибі Теміртасова

В июне 2025 года в городе Кульсары 7-летняя девочка возвращаясь домой после прогулки вдоль берега реки Курсай, заблудилась и встретила на дороге У, который находясь в состоянии алкогольного опьянения, обманом предложил показать ей дорогу домой и пойти вместе с ним. Введя девочку в заблуждение, он отвёл её к берегу реки, где, воспользовавшись её беспомощным состоянием, и, применив физическое насилие, изнасиловал. С целью сокрытия совершённого преступления подсудимый избил ребёнка и утопил её в реке.

— Вина подсудимого полностью доказана показаниями свидетелей, протоколом осмотра места происшествия, видеозаписями, а также заключениями экспертиз. Суд признал У. виновным по предъявленным обвинениям и приговорил к пожизненному лишению свободы, — говорится в сообщении.

Приговор не вступил в законную силу.

Напомним, в июне 2025 года в городе Кульсары Атырауской области было найдено тело девочки в русле реки Курсай.