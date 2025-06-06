Смерть 8-летней девочки в Кульсары: подозреваемый задержан

Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Атырауской области, 8-летняя девочка ушла из дома 5 июня. Камера видеонаблюдения в городе Кульсары зафиксировала, как мужчина ведёт за собой ребёнка.

— Сотрудники Жылыойского районного отдела полиции провели оперативно-розыскные мероприятия. По подозрению в убийстве несовершеннолетней был оперативно задержан 36-летний житель города Кульсары. Он был доставлен в изолятор временного содержания. Позже по санкции суда его заключили под стражу, — сообщили в пресс-службе департамента.

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело. Ведётся расследование для выяснения всех обстоятельств происшествия.

— За столь тяжкое преступление в нашей стране предусмотрено самое строгое наказание. Расследование уголовного дела взято на особый контроль начальником департамента полиции Атырауской области Нурхатом Уразбаевым, — добавили в пресс-службе.

Как сообщалось ранее, девочка, 2018 года, проживавшая в административном центре Жылыойского района городе Кульсары, 5 июня около 12:00 вышла из дома. Сообщение о том, что она не вернулась домой, поступило в отделение полиции около 21:28. Сегодня, 6 июня, стало известно о том, что тело ребенка найдено в реке Курсай.