РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    17:23, 06 Июнь 2025 | GMT +5

    Смерть 8-летней девочки в Кульсары: подозреваемый задержан

    В городе Кульсары Атырауской области было найдено тело 8-летней девочки в русле реки Курсай. Подозреваемый в причастности к гибели ребёнка задержан и взят под стражу, передает корреспондент агентства Kazinform.

    наручники задержание арест
    Фото: суд Павлодарской области

    Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Атырауской области, 8-летняя девочка ушла из дома 5 июня. Камера видеонаблюдения в городе Кульсары зафиксировала, как мужчина ведёт за собой ребёнка.

    — Сотрудники Жылыойского районного отдела полиции провели оперативно-розыскные мероприятия. По подозрению в убийстве несовершеннолетней был оперативно задержан 36-летний житель города Кульсары. Он был доставлен в изолятор временного содержания. Позже по санкции суда его заключили под стражу, — сообщили в пресс-службе департамента.

    В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело. Ведётся расследование для выяснения всех обстоятельств происшествия.

    — За столь тяжкое преступление в нашей стране предусмотрено самое строгое наказание. Расследование уголовного дела взято на особый контроль начальником департамента полиции Атырауской области Нурхатом Уразбаевым, — добавили в пресс-службе.

    Как сообщалось ранее, девочка, 2018 года, проживавшая в административном центре Жылыойского района городе Кульсары, 5 июня около 12:00 вышла из дома. Сообщение о том, что она не вернулась домой, поступило в отделение полиции около 21:28. Сегодня, 6 июня, стало известно о том, что тело ребенка найдено в реке Курсай.

    Теги:
    Насилие над детьми МВД РК Атырауская область Дети Полиция Видео
    Данагуль Карбаева
    Данагуль Карбаева
    Автор
    Сейчас читают