Тело пропавшей в Кульсары 8-летней девочки найдено в реке Курсай

Департамент полиции Атырауской области подтвердил данную информацию.

— Девочка 2018 года, проживавшая в административном центре Жылыойского района городе Кульсары, 5 июня около 12:00 вышла из дома. Сообщение о том, что она не вернулась домой, поступило в отделение полиции около 21:28. В связи с тем, что направление, в котором потерялась девочка, было неизвестно, были изучены записи со всех камер в городе Кульсары, — сообщила пресс-служба департамента.

К поиску пропавшей девочки были привлечены сотрудники Жылыойского районного отдела по чрезвычайным ситуациям. Также пришли на помощь местные жители.

— Сегодня, 6 июня, около 2:19 ночи в реке Курсай было найдено тело подростка. Сейчас назначена экспертиза по данному факту, — сообщила пресс-служба.

Ранее сообщалось, что наложен временный запрет на купание в озере Камысколь в Атырауской области.