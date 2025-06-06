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    14:51, 06 Июнь 2025 | GMT +5

    Тело пропавшей в Кульсары 8-летней девочки найдено в реке Курсай

    В Атырауской области пропала 8-летняя девочка. Ночью ее тело было найдено в реке Курсай в Жылыойском районе, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Мобильді кешен орнатылған полиция көлігі арнайы шамын жақпай жүрсе, заңбұзушылық болып есептеле ме
    Фото: Kazinform

    Департамент полиции Атырауской области подтвердил данную информацию. 

    — Девочка 2018 года, проживавшая в административном центре Жылыойского района городе Кульсары, 5 июня около 12:00 вышла из дома. Сообщение о том, что она не вернулась домой, поступило в отделение полиции около 21:28. В связи с тем, что направление, в котором потерялась девочка, было неизвестно, были изучены записи со всех камер в городе Кульсары, — сообщила пресс-служба департамента. 

    К поиску пропавшей девочки были привлечены сотрудники Жылыойского районного отдела по чрезвычайным ситуациям. Также пришли на помощь местные жители. 

    — Сегодня, 6 июня, около 2:19 ночи в реке Курсай было найдено тело подростка. Сейчас назначена экспертиза по данному факту, — сообщила пресс-служба.

    Ранее сообщалось, что наложен временный запрет на купание в озере Камысколь в Атырауской области.

    Теги:
    Атырауская область Кульсары Дети
    Муратбек Макулбеков
    Муратбек Макулбеков
    Автор
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