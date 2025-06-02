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    22:34, 01 Июнь 2025 | GMT +5

    Временно запрещено купание в озере Камысколь в Атырауской области

    В Атырауской области временно введён запрет на купание в озере Камысколь. С соответствующим предупреждением к населению обратился акимат Жылыойского района, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Временно запрещено купание в озере Камысколь в Атырауской области
    Фото: wikipedia

    Озеро Камысколь расположено вблизи западной части города Кульсары, на территории Жылыойского района. Это небольшой по площади водоём: его длина составляет около 3,2 километра, а ширина — примерно 1,3 километра. Озеро подпитывается водой из реки Жем, поступающей по каналам Бакашы и Курсай.

    — По результатам анализа проб воды, отобранных в озере Камысколь рядом с городом Кульсары, были выявлены превышения по санитарно-бактериологическим и санитарно-химическим показателям. В связи с этим купание в озере временно запрещается. Призываем жителей района и гостей с пониманием отнестись к данной мере и строго соблюдать установленный запрет ради сохранения здоровья, — говорится в сообщении акимата.

    Напомним, ранее мы сообщали о том, что 698 мест для купания официально разрешены в Казахстане.

    Теги:
    Атырауская область Регионы Общество
    Айгуль Эсеналиева
    Айгуль Эсеналиева
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